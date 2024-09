Table des matières

Changements électoraux en Saxe : Évaluations rapides des partis

Saxe : Examen approfondi des schémas de vote

Changements électoraux en Thuringe : Évaluations rapides des partis

Thuringe : Examen approfondi des schémas de vote

Élections à l'Assemblée législative de 2024 - En Saxe et en Thuringe, les partis AfD et BSW ont obtenu un nombre important de voix.

La baisse de la Gauche en Thuringe, les pertes substantielles des partis de la coalition, les avancées de l'AfD et un fort début pour le BSW – il y a eu un mouvement significatif dans les schémas de vote pour les élections régionales de 2024 en Saxe et en Thuringe. Une analyse briève de la performance de chaque parti peut être trouvée ci-dessous, avec des analyses plus détaillées des changements de vote dans le graphique accompagnant.

La CDU a réussi à obtenir des voix de la gauche, de nombreux électeurs de ses anciens alliés, les Verts et le SPD, ayant migré vers l'Union. Des revers ont été subis par l'AfD et le BSW.

L'AfD a réussi à obtenir des voix de presque tous les partis, la majorité provenant de la CDU. Toutefois, de nombreux anciens électeurs de l'AfD ont également migré vers le BSW, qui fait ses débuts dans cette élection.

Le Parti de gauche a dû dire adieu à de nombreux électeurs qui ont migré vers le BSW de l'ancienne membre du parti Sahra Wagenknecht. En outre, ils ont perdu des voix au profit de la CDU, de l'AfD et du SPD. De nombreux anciens électeurs du Parti de gauche ont également décidé de s'abstenir de voter cette fois-ci.

Les Verts, qui étaientformerly au pouvoir, sont dans une position précaire : ils ont perdu des voix au profit de leurs partenaires de coalition CDU et SPD, ainsi qu'au profit du BSW, de l'AfD, du Parti de gauche et des abstentionnistes.

Le SPD a obtenu des voix des Verts et du Parti de gauche. En outre, de nombreux abstentionnistes ont décidé de participer à cette élection et de voter pour les sociaux-démocrates. Ses plus grandes pertes ont été au profit de la CDU et du BSW, mais l'AfD a également gagné de nombreux anciens électeurs du SPD.

L'alliance BSW a connu un début réussi en Saxe, de nombreux électeurs du Parti de gauche ayant migré vers le BSW. Elle a également gagné des voix des autres partis établis et a réussi à rallier de nombreux anciens abstentionnistes.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur les graphiques ci-dessous pour voir comment les schémas de vote ont changé pour chaque parti.

Le Parti de gauche, qui détenait previously le pouvoir, a subi des pertes importantes cette fois-ci. Ils ont perdu des voix au profit du BSW de l'ancienne membre du Parti de gauche Sahra Wagenknecht, ainsi qu'au profit de la CDU et de l'AfD. Certains anciens électeurs du Parti de gauche ont également migré vers le partenaire de coalition SPD, tandis que d'autres ont choisi de s'abstenir de voter.

L'AfD a réussi à obtenir des voix de presque tous les partis et a également incité de nombreux anciens abstentionnistes à participer à l'élection. Toutefois, les populistes de droite ont également dû accepter des pertes et céder des voix au BSW.

La CDU a réussi à obtenir des voix des anciens partis au pouvoir, la plus grande partie provenant du Parti de gauche. De nombreux électeurs du FDP ont également migré vers les démocrates-chrétiens. L'Union a subi des pertes au profit de l'AfD et du BSW.

Le SPD a perdu de nombreuses voix au profit de la CDU et du BSW, ainsi qu'au profit de l'AfD. Toutefois, il a réussi à obtenir des voix des anciens partenaires de coalition.

Les Verts, qui faisaient previously partie du gouvernement minoritaire, ont perdu de nombreuses voix au profit de la CDU, ainsi qu'au profit du partenaire de coalition SPD et du BSW. En outre, l'AfD a

