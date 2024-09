- En Saxe et en Thuringe, le Wahl-O-Mat est utilisé plus fréquemment que les périodes précédentes.

Plus d'un million de fois, le Wahl-O-Mat a été utilisé dans les préparatifs des élections régionales en Saxe et en Thuringe. Cela indique une augmentation significative du nombre d'utilisations par rapport aux dernières élections régionales, selon le Fonds allemand pour l'éducation civique. En Saxe, la fréquence a augmenté à 674 000 (par rapport à 590 000 en 2019), et en Thuringe, elle a explosé de 237 000 à un impressionnant 426 000.

Cet outil Wahl-O-Mat existe depuis 2002 et a été mis en œuvre dans divers élections, notamment celles du Parlement européen et des élections régionales et fédérales. Il vise à donner aux électeurs une compréhension de base des questions politiques via Internet, en utilisant des énoncés de thèse comme guide.

