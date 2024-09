Confrontations Électorales au Niveau Régional - En Saxe et en Thuringe, il y a une implication ou une participation plus importante.

Aux élections régionales récentes tenues en Thuringe et en Saxe, il semble y avoir une légère augmentation de la participation des électeurs par rapport aux élections de 2019. Le commissaire aux élections de l'État a annoncé qu'environ 55 % des électeurs inscrits avaient voté en Thuringe à 16h00, dépassant le taux de participation de 54,1 % en 2019. Des tendances similaires ont été observées en Saxe, où 35,4 % des électeurs avaient voté, dépassant le taux de participation de 35,1 % en 2019. Cependant, les chiffres préliminaires ne comprennent pas les votes par courrier, et il est estimé que 24,6 % des électeurs inscrits voteront par courrier cette année, contre 16,9 % en 2019.

Les bureaux de vote des deux États sont restés ouverts jusqu'à 18h00, permettant à plus d'électeurs de voter.

Ces élections sont considérées comme un test pour l'élection fédérale de 2025. Les sondages suggèrent que l'AfD pourrait obtenir environ 30 % des voix dans les deux États, bien que la formation d'un gouvernement reste incertaine en raison d'un manque de partenaires. La nouvelle alliance "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) vise à participer à la formation de la coalition en Saxe. Le ministre-président sortant Michael Kretschmer (CDU) a de bonnes chances d'être réélu en Saxe, tandis que le président du gouvernement sortant Bodo Ramelow (La Gauche) en Thuringe pourrait faire face à une réélection difficile.

Le SPD, les Verts et le FDP devraient subir des pertes significatives.

Le ministre-président de Saxe reste optimiste

Malgré les circonstances difficiles, Kretschmer a exprimé sa confiance en dirigeant le prochain gouvernement de Saxe. "Cela doit être l'Union saxonne. Nous sommes ici en Saxe, nous ne serons pas dit ce que nous devons faire. Nous suivrons notre propre voie saxonne", a déclaré Kretschmer après avoir voté à Dresde.

La police enquête sur une menace dans un bureau de vote en Thuringe

Les élections en Thuringe se sont déroulées relativement paisiblement jusqu'à midi. Cependant, à Gera, la police a été appelée dans un bureau de vote en raison d'une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter, ce qui a incité le gestionnaire du bureau de vote à lui demander de retirer le T-shirt en raison des restrictions publicitaires du parti. L'homme s'est exécuté mais a quitté le bureau de vote en menaçant de revenir et en exprimant son mécontentement quant à son traitement. La police a pris une déclaration et l'a conseillé.

À Erfurt, la police enquête sur plusieurs cas de graffiti politique ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote, qui ont été apparemment appliqués pendant la nuit du samedi, en tant qu'acte de vandalisme criminel.

Au milieu des élections régionales de Saxe, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a exprimé sa confiance en continuant à diriger la Saxe après avoir voté à Dresde. Despite a threat at a polling station in Gera, the elections in Dresden proceeded relatively smoothly.

Lire aussi: