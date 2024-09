En Saxe, environ un quart des votes ont été effectués par correspondance.

15:52 Hoecke vote matinal dans une Lada - Ramelow vote avec sa femmeLe chef de file de l'AfD en Thuringe, Bjoern Hoecke, a voté tôt le matin. Il s'est rendu à son bureau de vote à Bornhagen, dans le district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain russe. Bodo Ramelow, ministre-président de Thuringe, et sa femme Germana Alberti vom Hofe ont voté dans la capitale de l'État, Erfurt. Ramelow dirige une coalition minoritaire dans l'État depuis 2014.

15:40 Plus forte participation que en 2019En Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14h00, soit plus de deux points de plus que lors des élections précédentes il y a cinq ans. On s'attend à une forte participation continue, avec les votes par correspondance encore à prendre en compte. En Saxe, la participation a également augmenté légèrement par rapport à 2019, avec une participation de 35,4 % à 14h00. Cependant, le responsable des élections prévoit un grand nombre de votes par correspondance, qui étaient attendus plus bas en 2019. Les bureaux de vote fermeront à 18h00 dans les deux États.

15:13 Kretschmer espère que les partis de la coalition du trafic pourront encore entrer au Parlement régional

14:40 Les principaux sujets en Saxe et en ThuringeUn sondage reveals que environ un tiers des électeurs en Saxe et en Thuringe prévoient de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage indique les principales préoccupations et questions qui motivent cette décision, avec la migration en tant que l'une d'entre elles.

14:13 Hoecke quitte rapidement le bureau de voteDurante las elecciones estatales de Thuringia, el candidato principal de AfD, Bjoern Hoecke, emitió su voto alrededor del mediodía. No pasó mucho tiempo en el bureau de vote de Bornhagen ni habló con los periodistas. Había cambiado su circunscripción a Greiz debido a que había perdido consistentemente contra el candidato de la CDU en su distrito original de Eichsfeld, pero aún enfrenta la derrota allí.

13:50 Participation électorale en Thuringe similaire à 2019 à midiEn Thuringe, la participation électorale est similaire à l'élection parlementaire précédente. Selon le responsable des élections de l'État, environ 32 % des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans ces chiffres. En 2019, la participation était de 31,2 % à la même heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État que pour les élections européennes et locales plus tôt cette année. En juin, la participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation électorale attendue en SaxeUne forte participation électorale est attendue lors des élections de l'État de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. À la même heure lors des élections de l'État de 2019, le chiffre était de 26,2 %. Les chiffres préliminaires ne comprennent pas encore les votes par correspondance. On estime que 24,6 % des électeurs auront exercé leur droit de vote par correspondance, comparativement à 16,9 % en 2019. Le responsable des élections signale que les élections se déroulent sans perturbations le matin.

13:11 Lucke : le résultat des élections pourrait influencer la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Si le SPD n'entre pas au Parlement régional, cela entraînerait "presque un tremblement de terre", selon le politologue Albrecht von Lucke. Dans une interview à ntv, il discute des élections et de leurs éventuelles conséquences.

12:44 La police enquête sur une menace dans un bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace proférée dans un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin et a été prié de retirer son T-shirt, car il s'agissait d'une publicité partisane interdite dans l'enceinte du bureau de vote. Bien qu'il ait obéi, il a menacé de revenir en exprimant son mécontentement quant à la manière dont il avait été traité en sortant de l'enceinte du bureau de vote. La police a pris une déclaration et a sermonné l'homme. En outre, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote en tant que cas de dommages criminels.

12:15 Correctiv met en garde contre la circulation de fausses nouvellesLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une histoire fausse récurrente selon laquelle signer le bulletin de vote empêche la fraude électorale. En fait, le bureau du commissaire fédéral a confirmé à Correctiv que "le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant met en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide".

11:25 Sonneberg Witnesses Surge in Extremist AssaultsSonnenberg becomes the initial German district to elect an AfD politician as its leader. Concerned residents report feeling extremely endangered, resulting in multiple resignations from their jobs. Reports suggest a fivefold increase in right-wing extremist attacks in the area over the past year. Experts speculate a connection between the AfD district official.

10:57 Kretschmer s'exprime après avoir votéLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère cet état comme "peut-être l'élection la plus importante en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il remercie les personnes qui ont "opté différemment" ces derniers temps mais qui ont maintenant choisi "l'influence majeure au centre civique", à savoir l'Union saxonne. "Cette perspective nous permettra de former un gouvernement qui aidera cette région", ajoute-t-il. Selon les sondages, son parti CDU est actuellement dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "Pas sur la liste"Le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, décrit le jour de l'élection comme "un festival de la démocratie" - malgré la possibilité qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche explique sa position sur les gouvernements minoritaires et ses doutes concernant la compétence du BSW.

09:59 Historien critique la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui a lieu le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "Celui qui a pensé qu'il était judicieux de tenir des élections le 1er septembre manquait de sensibilité historique", déclare le directeur de l'Institut allemand des affaires polonaises à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En examinant l'AfD, un parti classé comme "extrêmement droitier" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew déclare : "Une telle situation pourrait avoir des connotations très malheureuses si un parti dont l'histoire avec la période nationale-socialiste est floue gagnait également à Dresde et à Erfurt."

09:30 Élection cruciale : toutes les données pour l'élection régionale de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe doivent maintenant décider de la personne qui dictera la direction politique du parlement régional de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre sa domination en tant que force dirigeante de l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, décrit cela comme une "élection déterminante". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "hype électoral"Aujourd'hui, les électeurs de Saxe décideront si le ministre-président Michael Kretschmer poursuivra la série de victoires du CDU dans l'État. Dans une interview avec ntv, il discute de sa position sur les questions des réfugiés, le gouvernement de la coalition du feu tricolore et la guerre en Ukraine.

08:46 Données électorales pour la ThuringeLe jour du vote est arrivé pour les habitants de l'Allemagne centrale, qui choisiront qui dirigera l'État fédéral d'environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD avec le candidat principal Björn Höcke sortira-t-il comme la force la plus forte en Thuringe ?

08:24 Potential pour l'AfD de miner la démocratieLes sondages suggèrent que l'AfD augmentera probablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, c'est dangereux, car un groupe de recherche l'a souligné. Parce que l'État de droit est plus fragile que beaucoup ne le réalisent.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD mène clairement en Thuringe. En Saxe, le CDU de l'incumbent Michael Kretschmer et l'AfD sont dans une course serrée. Les premières prévisions sont attendues avec la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections dans les deux États allemands de l'Est servent également de test pour la coalition du feu tricolore à Berlin.

Pour la présente Thuringe coalition rouge-rouge-verte du Premier ministre Bodo Ramelow (Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une coalition avec le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD est considérée comme une possibilité après l'élection. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conservera une majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. Le parti de gauche pourrait être expulsé du parlement en Saxe. La même chose pourrait arriver aux Verts et au FDP en Thuringe.

En ce qui concerne les coalitions potentielles après l'élection, une coalition potentielle en Thuringe comprendrait le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD.

En ce qui concerne les coalitions potentielles en Saxe, Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW, indiquant une possibilité de changement dans leurs alignements politiques traditionnels.

Lire aussi: