- En sauvant Meyer Werft, on va dans la bonne direction.

Stephan Weil, le ministre-président de Basse-Saxe, exprime sa confiance dans l'aide financière proposée pour la Meyer Werft à Papenburg. Bien que diverses parties, telles que l'Union européenne, doivent encore donner leur approbation, Weil indique que les choses se présentent bien. Il souligne qu'un accord mutuel est en place. Le chancelier fédéral Olaf Scholz avait précédemment promis une aide fédérale à l'arsenal le jeudi.

La Meyer Werft est confrontée à une menace existentielle en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières dans la construction navale. Pour financer de nouveaux projets de navires, elle a besoin d'une importante injection de fonds. Les discussions en cours impliquent que le gouvernement fédéral allemand et la Basse-Saxe prennent temporairement une participation dans l'arsenal pour augmenter son capital d'environ 400 millions d'euros. De plus, l'arsenal a besoin de garanties pour obtenir de nouveaux prêts pour la construction navale.

Weil met en avant le potentiel de croissance de l'industrie des croisières et le rôle crucial de la Meyer Werft. Compte tenu de cela, il justifie l'aide de l'État malgré les critiques. "La Meyer Werft est leader mondial en matière de propulsion éco-responsable pour les navires de croisière", a-t-il déclaré. Des exemples incluent l'utilisation de méthanol ou de GNL pour la propulsion. De plus, plus de 17 000 emplois en Allemagne sont directement liés à l'arsenal.

