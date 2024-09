En saisissant des orques énigmatiques, "Saturday Night Live" réalise des réalisations, des conseils pour une bonne nutrition: restez au courant des gros titres de la journée.

Bonjour et bienvenue chez 5 PM Things ! Épicez votre régime alimentaire sans le rendre ennuyeux ou restrictif. Si vous voulez ajouter du piquant à vos repas, une autrice de livre de cuisine partage ses sept secrets simples pour embrasser le mode de vie méditerranéen.

Voici ce que vous auriez pu manquer pendant votre journée bien remplie :

5 PM Things

1️⃣ Orcas mystérieuses : Les chercheurs s'enfoncent dans le monde énigmatique des orques en enregistrant leurs tactiques de chasse et leurs habitudes alimentaires. Observation intrigante : Ce sont des créatures très communautaires.

2️⃣ Piste diverse : Une maison de couture a été félicitée pour son inclusivité en proposant des tailles pour une multitude de types de corps. Cependant, certains s'inquiètent de la popularité croissante de médicaments comme Ozempic et Wegovy qui pourraient mettre en danger les avancées dans ce secteur.

3️⃣ Twist artistique : Une exposition d'art moderne à Los Angeles met en valeur l'œuvre fantaisiste de l'artiste vénézuélienne Magdalena Suarez Frimkess. Découvrez pourquoi cette femme de 95 ans au caractère bien trempé faisait des bêtises avec Mickey Mouse.

4️⃣ Faste anniversaire : La plupart des séries télévisées ne durent qu'une ou deux saisons, il est donc difficile de croire que "Saturday Night Live" célèbre son 50e anniversaire. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces émissions de télévision ont eu des histoires qui ont duré.

5️⃣ ‘Vallée cachée’ : Pour atteindre cet endroit isolé sur la côte méditerranéenne, les voyageurs doivent patauger dans des eaux glacées pour trouver une cascade secrète. La vue à couper le souffle a été sculptée par des forces géologiques puissantes.

La Liste de surveillance

📺 Adieux émotionnels : Hoda Kotb, l'une des figures les plus en vue de NBC, a annoncé qu'elle se séparait de l'émission “Today” au début de l'année 2023.

Principaux titres d'actualité

• Floride inondée : Les zones côtières de la Floride sont déjà immergées à l'approche de l'ouragan Helene• Le maire d Nueva York Eric Adams inculpé : Eric Adams fait face à cinq chefs d'accusation de corruption publique• Newsmax et Smartmatic concluent un accord : Le procès en diffamation entre Newsmax et Smartmatic sera abandonné juste avant le procès

Envol

✈️ Changement de siège : Southwest Airlines a révélé ses plans pour éliminer la réservation de sièges ouverts à bord des avions, ainsi que pour introduire des mises à niveau de sièges premium.

Regardez ça

🚛 Génie à l'œuvre : Des images cristallines de camions, créées par Andrew Holmes, sont si détaillées que l'on peut presque entendre le rugissement des moteurs et sentir l'odeur du diesel. Mais ce sont des dessins au crayon, soigneusement élaborés pendant plus de 500 heures.

Mot d'Italie

🇮🇹 Rebondissement inattendu : Après sa retraite, une femme de l'Indiana et son mari s'attendaient à déménager en Italie. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Moment de puzzle

📬 Hausse du prix du timbre : Le service postal des États-Unis prévoit d'augmenter le prix des timbres de cinq fois d'ici trois ans. Combien coûte actuellement un timbre prioritaire ?A. 50 centsB. 58 centsC. 63 centsD. 73 cents⬇️ Faites défiler pour connaître la solution.

Lumière sur le sport

🏀 Course fenomenale : La saison Remarkable de Caitlin Clark s'est terminée lorsque le Connecticut Sun a battu l'Indiana Fever en playoffs de la WNBA.

Énergie positive

🐼 Nous aimons terminer sur une note positive : Hong Kong a accueilli deux pandas géants de Chine, un cadeau pour leur ville. An An et Ke Ke passeront 30 jours en quarantaine avant d'être présentés au public.

Signé

🧠 Réponse au quiz : Un timbre prioritaire coûte 73 cents aujourd'hui. Testez vos connaissances avec le quiz d'actualités quotidien de CNN dans le prochain bulletin 5 PM Things.📧 Plongez dans tous les bulletins d'actualités de CNN.

5 PM Things est élaboré par CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce, et Kimberly Richardson.

Lire aussi: