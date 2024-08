En Russie, plus de 115 000 personnes ont été déplacées en raison d'une situation.

14:00 Tusk : L'Inde pourrait potentiellement médier dans le conflit ukrainien Le Premier ministre polonais Donald Tusk voit d'un bon œil le rôle éventuel du Premier ministre indien Narendra Modi en tant que médiateur dans le conflit ukrainien. Tusk s'est réjoui à Varsovie après avoir communiqué avec Modi, déclarant : "Je suis ravi que le Premier ministre ait à nouveau souligné sa volonté de travailler personnellement pour une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit." La proposition de médiation de Modi prend de l'importance alors qu'il se prépare à se rendre de Pologne à Kyiv, où il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde maintient une position neutre vis-à-vis du conflit militaire avec la Russie et ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou.

13:40 "N'a pas l'air d'être une 'opération limitée' de Kursk" Le chancelier allemand Olaf Scholz perçoit l'invasion ukrainienne en Russie comme étant "une opération spatialement et temporellement limitée". Cependant, selon les informations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald depuis Sumy, dans l'est de l'Ukraine, il n'y a actuellement aucun signe qui corrobore cette affirmation.

13:20 Des avions russes prétendument détruits lors d'attaques sur Sawaslejka Plusieurs avions russes ont prétendument été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Les médias ukrainiens contrôlés par l'État Suspilne ont rapporté cela en se basant sur des sources de renseignement. Suite à ces rapports, un MiG-31K supersonique et deux Il-76 de transport stratégique ont été revendiqués comme détruits, et environ cinq avions, probablement des MiG-31K/I, ont été endommagés lors d'une attaque le 16 août. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre MiG-31K/I a été revendiqué comme endommagé.

13:06 Le service de sécurité russe enquête sur des journalistes étrangers dans la région de Kursk Le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a ouvert des enquêtes criminelles contre plusieurs journalistes étrangers dans la région de Kursk, qui est sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Le FSB a annoncé des accusations contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière après avoir filmé dans la ville ukrainienne de Socha sous contrôle. Le FSB prépare des mandats d'arrêt internationaux pour les journalistes, qui encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré d'un camp de travail dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans pour espionnage présumé.

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renfloué Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont pénétré en Russie il y a deux semaines. Zelensky confirme la capture d'un autre lieu dans la région de Kursk. Il mentionne également que le "fonds d'échange" a été renfloué, ce qui implique la capture de soldats russes pour un éventuel échange futur avec les prisonniers ukrainiens détenus en Russie. Zelensky note que depuis l'offensive de Kursk, les incidents à Sumy ont diminué et le nombre de civils tués y a diminué. Il partage une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui le met au courant du renforcement des troupes dans la partie est de l'Ukraine. La Russie continue son avancée dans cette région.

12:06 Suspicion d'espionnage sur l'infrastructure critique : rapport de drones russes suspectés à Brunsbüttel Le journal "Bild" rapporte des sightings de drones suspects survolant le plus grand parc industriel de Schleswig-Holstein. Des drones suspects ont été aperçus volant rapidement au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL de Brunsbüttel ces derniers jours. Le parquet de Flensburg a ouvert une enquête sur la base de soupçons d'espionnage en vue de sabotage. Selon "Bild", les drones sont suspectés d'être pilotés par des agents russes et pourraient avoir été lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord.

11:40 L'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre des attaques avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine L'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre des risques accrus d'attaques aériennes avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. L'ambassade conseille sur son site web qu'il y a un risque élevé que la Russie cible l'Ukraine avec des drones et des missiles dans les jours à venir et pendant le week-end. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août, une occasion qui a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a presque trois ans. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré de manière inattendue dans le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a décrit cela comme une provocation et a menacé de se venger.

10:41 Russie : Construction de refuges mobiles à KurskLes autorités de la région frontalière russe de Kursk établissent des abris en béton pour leurs habitants. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a choisi des emplacements centraux pour l'installation de bunkers préfabriqués mobiles", explique le gouverneur régional Alexey Smirnov via Telegram. Les bunkers sont construits à des endroits très fréquentés comme les arrêts de bus, au nombre de 60. Smirnov partage une photo d'un camion transportant l'une des sections. Les bunkers sont également installés dans deux autres lieux, dont Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie affirme qu'Ukraine prévoit d'attaquer l'installation, mais l'Ukraine nie cette allégation.

10:10 Ukraine partage des mises à jour sur les avancées à KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Le président Zelenskyy promet de renforcer les forces dans la région. Les progrès dans la région de Kursk se poursuivent également.

09:42 Russie signale des drones abattus dans plusieurs régionsL'armée russe repousse plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon les rapports officiels. Dans la région frontalière de Kursk, deux missiles ukrainiens et un drone sont abattus par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Alexey Smirnov. Dans la région de Rostov, au sud, le gouverneur Vasily Golubev signale que cinq drones ont été stoppés. Des drones sont également signalés abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Armes à longue portée pour cibler les installations russes : Kyiv demande l'approbation des États-UnisLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère à Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation au front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. Umerov a déclaré : "J'ai insisté sur la nécessité d'une approbation rapide de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie. Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Acteur de Star Wars lance une collecte de fonds pour des robots de déminage en UkraineL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. Avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, il vise à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent déminer des zones difficiles d'accès, dont les opérateurs restent à une distance sûre. "L'un des crimes les plus violents que la Russie a commis en Ukraine est le semis de millions de mines", dit Snyder. "J'ai visité des zones abandonnées près du front où les gens sont contraints de prendre des risques pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est heavily contaminated with mines, whose removal could take decades.

08:01 Le Kremlin prépare les Russes à une "nouvelle réalité"

L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande du Kremlin. Bien que les régions soient éloignées, une source liée au Kremlin parlant au portail russe indépendant Meduza a déclaré : "Mais même l'intrusion sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est une situation nouvelle et profondément désagréable." Pour calmer l'anxiété croissante, le Kremlin prépare les Russes à la vie dans une "nouvelle réalité" et un "nouveau normal". Le message est : "L'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, ils sont au bord de l'effondrement - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent être patients." Les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en faisant des dons de biens d'aide pour la région de Kursk. En général, Meduza signale que tous les officiels interrogés estiment que le conflit dans la région de Kursk pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois. Une source proche du gouvernement précise que cette estimation est "plutôt optimiste - si tout se passe comme prévu."

23:59 Hier soir tard, des explosions ont été signalées à Kalach-on-Don, une ville russe située dans la région de Volgograd. De nombreux canaux Telegram russes suggèrent que ces explosions étaient dues à une attaque de drones. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible présumée était la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, située à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Selon les sources Telegram, plusieurs explosions bruyantes ont été entendues, accompagnées de bruits caractéristiques de drones.

05:44 Klingbeil : L'Allemagne prête à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire

Le dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a souligné la volonté de l'Allemagne d'aider davantage l'Ukraine. Si la fourniture des milliards prévus à partir des fonds russes gelés s'avère difficile, l'Allemagne fournira une aide financière supplémentaire, a déclaré Klingbeil lors d'un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'en arriver à un point où nous affirmons 'Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'. Dans ce cas, nous devons chercher des fonds en Allemagne. Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 L'Ukraine commente les attaques de drones de la nuit en Russie

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des attaques de drones de la nuit en Russie. Selon le chef du HUR, Kyrylo Budanow, ils ont visé l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, selon le site d'actualités militaires "The War Zone". Environ 50 drones étaient impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont affirmé avoir abattu 45 drones sur le territoire russe plus tôt dans la journée.

03:09 Élections en Russie : gilets pare-balles et casques pour les travailleurs des urnes à Kursk

Dans la région contestée de Kursk, en Russie, des gilets pare-balles et des casques seront fournis aux travailleurs des urnes avant les élections régionales anticipées. Des bureaux de vote supplémentaires seront également établis dans différentes parties du pays pour les personnes déplacées en raison de l'état actuel de la région, a déclaré Tatiana Malakhova, responsable de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. Actuellement, Kursk est en état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions de Russie du 6 au 8 septembre.

01:34 Fico se sent "mis sous pression" en matière de politique étrangère

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a exprimé ses préoccupations quant à la "pression" perçue dans les démocraties occidentales en matière de politique étrangère. Selon lui, quiconque s'écarte du consensus dans les décisions clés de politique étrangère est "arbitrairement soumis à la pression et menacé d'isolement" par les démocraties occidentales. À l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, Fico a comparé la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à la "pression" actuelle en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE pour l'Ukraine et fait face à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine repousse 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journée

L'Ukraine affirme avoir réussi à repousser 46 attaques russes dans les environs de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Sur ces 46, 44 ont été repoussées avec succès, selon le quartier général. À 21 h CET, des escarmouches étaient toujours en cours dans deux zones. Les attaques ont entraîné la blessure ou la mort de 238 soldats russes. Aucun détail sur les pertes ukrainiennes n'a été fourni. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

23:09 La Russie affirme avoir arrêté une incursion ukrainienne à Bryansk

La Russie affirme avoir arrêté une tentative d'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région de Bryansk, qui partage une frontière avec Kursk. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, la tentative d'infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été déjouée par les forces de l'agence de renseignement russe FSB et les unités de l'armée russe. "L'ennemi a été confronté à des tirs", a-t-il rapporté. La situation est actuellement sous contrôle.

22:15 Zelensky : l'Ukraine attend les aides promises

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de recevoir rapidement les fonds promis par la communauté internationale, notamment les fonds provenant des actifs étatiques russes gelés. Alors que de nombreuses déclarations politiques ont été faites, Zelensky déclare dans son discours vidéo du soir : "Nous avons besoin d'actions concrètes." L'Ukraine a besoin de ces fonds pour faire face à l'agression russe. "Les discussions pertinentes ont traîné pendant un temps inacceptablement long, et nous avons besoin de décisions maintenant." Les nations du G7 ont convenu d'une aide financière fraîche pour Kyiv lors de leur sommet de juin, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars garanti par les intérêts tirés des actifs russes gelés.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux étroits avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine salue le renforcement du partenariat avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent solidement (...). L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales porte ses fruits", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans communs significatifs dans les domaines économique et humanitaire", a ajouté Poutine. Li a salué le partenariat sino-russe comme étant à un "niveau sans précédent", selon le Kremlin. Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial crucial en raison des sanctions occidentales.

21:20 Détention confirmée : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en prisonL'ancien vice-ministre de la Défense de Russie, Dmitri Bulgakov, dont les accusations de corruption étaient examinées, restera en détention. Sa demande de mise en liberté sous surveillance électronique stricte et son objection à la détention ont toutes deux été rejetées, selon l'agence de presse TASS. Bulgakov, avant son limogeage, était chargé de l'approvisionnement de l'armée russe. La cour de Moscou a également décidé de maintenir en détention deux présumés complices de Bulgakov. Les rapports suggèrent que leur entreprise a remporté neuf contrats auprès de Bulgakov entre 2022 et 2024, avec des dommages estimés à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) via des intermédiaires.

21:00 Ukraine renforce sa présence à PokrovskSelon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce ses forces dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays. Il a annoncé cela lors d'une allocution télévisée, déclarant qu'ils étaient conscients des objectifs des troupes russes dans la région. Entre-temps, l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk, en Russie, se poursuivre, selon Zelensky, avec certains territoires sous son contrôle. Zelensky n'a pas fourni de détails supplémentaires.

20:41 Avis postérieur : de nombreux Ukrainiens en Hongrie doivent quitter les centres d'accueil pour réfugiésSuite à la mise en œuvre d'un décret par la Hongrie qui met fin à la protection générale des réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens risquent de perdre leur hébergement dans les centres d'accueil pour réfugiés. Les centres d'accueil ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, sous la surveillance de la police, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes. La plupart d'entre eux étaient des femmes et des enfants Roms originaires de la région occidentale de Transcarpathie, en Ukraine, qui a une importante population hongroise.

Vous pouvez lire tous les précédents bulletins d'information ici.

Malgré les efforts déployés par la Russie pour renforcer ses régions frontalières, la situation dans la région de Kursk reste volatile, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de faire pression, comme le rapportent les dernières mises à jour. La communauté internationale, y compris la Pologne et les États-Unis, a manifesté son intérêt pour médier dans le conflit ukrainien, dans le but de faciliter une résolution pacifique, potentiellement impliquant des fournisseurs d'armes à longue portée comme les États-Unis pour aider l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe.

Lire aussi: