- En route pour le tribunal, un homme de 33 ans est encore trop rapide.

De retour à ses anciennes habitudes et pile devant les agents de police qui l'avaient prise en flagrant délit quelques mois plus tôt : En se rendant à une audience, une conductrice imprudente en Westphalie de l'Ouest a été surprise en train de dépasser la vitesse autorisée. Et qui d'autre pour l'interpeller que les agents qui devaient témoigner en tant que témoins de sa première infraction en septembre 2023, selon le rapport de police. À l'époque, la conductrice de 33 ans de Bielefeld avait été surprise sur l'autoroute A2 près de Bad Oeynhausen en roulant à 185 km/h, là où la limite était de 120 km/h. Elle n'avait pas accepté l'amende et avait porté l'affaire en justice.

C'est pourquoi les agents se rendaient à Minden ce matin-là dans une voiture de la police autoroutière de Bielefeld pour témoigner. Une fois de plus, la femme roulait beaucoup trop vite. Cette fois-ci, elle a été flashée à 164 km/h. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, la conductrice de 33 ans a déclaré qu'elle était pressée et se rendait au tribunal - quelque chose que les agents dans la voiture de surveillance savaient déjà. Les conséquences de l'infraction de vitesse seront décidées ultérieurement, a déclaré la police. Cependant, elle devrait s'attendre à une suspension de permis, selon le communiqué.

Communiqué de police

Les agents de police, qui devaient témoigner de son précédent excès de vitesse en septembre 2023, sont devenus des témoins improbables une fois de plus en la surprenant en train de rouler excessivement de nouveau. Malgré le fait qu'elle se rende au tribunal, la conductrice de 33 ans de Bielefeld a été flashée à 164 km/h, bien au-dessus de la limite de vitesse autorisée.

Lire aussi: