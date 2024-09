En Roumanie, six personnes ont perdu la vie à cause d'incidents liés à l'eau dans la région des Carpates

Des pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins six morts dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions les plus touchées sont Galati, Vaslui et Iasi à l'est. Environ 300 personnes ont dû être évacuées et environ 6 000 fermes ont été submergées. La plupart des victimes sont des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Plusieurs villages isolés ont été sévèrement touchés, contraignant les habitants à chercher refuge sur les toits pour éviter d'être emportés. Les pompiers ont été mobilisés en grand nombre pour faire face à la situation.

11:59 Inondations en Saxe : le niveau de l'Elbe atteint des hauteurs critiques

Le niveau de l'Elbe en Saxe continue de monter. Selon le centre de gestion des crues de l'État, le niveau à Dresde est de 5,62 mètres lundi matin. Un deuxième avertissement de crue a été émis dimanche soir et le troisième, avec un seuil de six mètres, devrait être atteint lundi matin. Le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à augmenter jusqu'à mercredi soir et atteindre son pic. À Schöna, sur la frontière tchèque, le troisième niveau d'alerte de crue est en vigueur, avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. Pendant ce temps, le niveau de la Neiße à Görlitz est prévu en baisse. Le point culminant d'une crue est appelé le sommet.

11:33 Autriche : deux nouveaux décès liés aux inondations

Selon les autorités autrichiennes, deux personnes de plus ont perdu la vie en raison des inondations. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs maisons respectives dans des communes de Basse-Autriche. Les eaux de crue à l'intérieur de leurs bâtiments ont été fatales pour les deux hommes. Plus tôt dans la journée, un pompier est décédé lors de la pompe d'un sous-sol en raison de pluies prolongées dans l'est de l'Autriche. Plus de 1 800 bâtiments ont été évacués et de nombreuses routes sont impraticables en raison des inondations.

11:01 Avertissement de crue pour Wroclaw

Après des orages intenses et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wroclaw (Breslau) en Basse-Silésie est en alerte pour les eaux de crue approchantes. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville sur l'Oder. Les mesures comprennent la surveillance constante des digues, le contrôle et la sécurisation des canaux et la fermeture des passages de digue, comme l'a déclaré Sutryk dans une vidéo Facebook. L'onde de crue est prévue pour atteindre Wroclaw mercredi. Les prévisions précédentes suggéraient que la ville ne serait pas confrontée à des inondations sérieuses, mais ces estimations ont depuis été révisées. Bien que la crue ne soit pas prévue pour atteindre la hauteur de la crue de l'Oder de 1997, qui a inondé un tiers de la ville, Sutryk souligne que l'infrastructure actuelle est considérablement meilleure, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue ne franchiront pas les défenses de la ville.

10:35 Le gouverneur sur la situation des inondations : "C'est toujours critique"

Malgré une accalmie temporaire des pluies pendant la nuit, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste très volatile. "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dramatique", déclare la gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Lundi, jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans certaines régions. Un sujet de préoccupation important maintenant est les barrages. "Il y a un risque élevé d'effondrement des barrages", rapportent les officiels. La vie publique est largement à l'arrêt. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, plus de 1 800 bâtiments ont été évacués, de nombreux élèves et enfants en garderie restent à la maison, confirme Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages est actuellement impossible à estimer. "Les victimes des inondations seront certainement aidées", déclare le gouverneur. En Basse-Autriche, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans certaines régions ces derniers jours - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

09:49 Inondations en République tchèque : un décès et sept personnes portées disparuesLa République tchèque a enregistré son premier décès lié aux inondations. Les autorités ont également signalé la disparition d'au moins sept personnes. Un homme a péri dans la rivière Krasovka, dans le district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie à l'est, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio. Parmi les disparus, trois personnes ont été emportées dans un véhicule près de Jeseník, dans les montagnes de Hrubý Jeseník. Malheureusement, le véhicule n'a toujours pas été retrouvé. Les autres personnes ont été emportées dans divers cours d'eau, tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite située sur la frontière Pologne-Tchéquie est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala qualifie cela de "inondation du siècle" - une inondation qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Auparavant, d'autres pays de l'UE ont également enregistré des décès liés aux inondations (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Görlitz : une femme tombe dans la NeißeUne femme qui surveillait le niveau de la rivière Neiße à Görlitz a perdu l'équilibre près du bord du Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Selon les premiers rapports de police, elle a été emportée sur environ 700 mètres avant de réussir à se sortir de l'eau près du barrage de Vierradmühle. Elle est maintenant soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 Le THW se prépare à de grandes opérations sur l'Elbe et l'Oder en Allemagne de l'EstLe Service de secours technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous prévoyons d'envoyer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder, selon les besoins", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss dans le magazine matinal ZDF. Voss met en garde les habitants des zones touchées pour qu'ils se procurent des denrées de première nécessité. Voss souligne que l'Allemagne a été relativement épargnée jusqu'à présent, mais que les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder cette semaine. Pendant le week-end, le THW avait déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss met en garde que c'est la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne, et que la préparation et l'investissement dans l'équipement sont cruciaux. "En fin de compte, ce sont des dépenses d'adaptation au climat", conclut Voss.

08:43 Pologne : le gouvernement discute de l'état de catastropheLes graves inondations dans les régions sud-ouest de la Pologne ont incité le Premier ministre Donald Tusk à convoquer une réunion extraordinaire du gouvernement lundi matin. Il a préparé un décret proclamant l'état de catastrophe, que le gouvernement doit approuver. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont causé la rivière Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, à inonder. Pendant la nuit, la ville de Nysa, dans la région d'Opole, a été particulièrement touchée, avec de l'eau de la rivière qui a envahi la salle d'urgence de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Au total, 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : de la pluie supplémentaire et des niveaux d'eau en hausse attendusLa situation d'urgence liée aux inondations en Bavière persiste dans certaines régions, avec de la pluie prévue. La situation n'a pas beaucoup changé depuis hier, selon la police. Aucun signal de fin d'alerte n'a été donné : le Service d'information sur les crues (HND) prévoit une nouvelle hausse du niveau d'eau avec les premières pluies de la semaine. Le HND prévoit que les niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes à la plaine. Des précipitations généralisées comprises entre 40 et 70 litres par mètre carré sont possibles, avec jusqu'à 90 litres dans certaines zones.

07:32 République tchèque : pas de répit en vue - les niveaux de rivière continuent de monterDans les régions inondées et submergées de République tchèque, il n'y a pas de répit en vue. La vague de crue de la rivière Morava a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où de nombreuses rues ont été inondées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville de 9 000 habitants exhortent les habitants à ne pas obstructionner les services d'urgence. "Nous nous attendons à une nouvelle hausse du niveau d'eau de la rivière dans les prochaines heures", avertit le maire via les réseaux sociaux.

07:03 Effondrement de barrage : inondations dévastatrices en PologneSuite à l'effondrement d'un barrage en Pologne, les habitants de la région craignent que des inondations destructrices n'affectent la région autour de la Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la fureur des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : des victimes en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une "inondation du siècle", et la situation en Basse-Autriche s'est aggravée à la suite des précipitations excessives. Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans divers pays de l'UE en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Evacuations en raison des inondations en République tchèqueLes fortes pluies du week-end ont entraîné des inondations importantes dans des villes comme Jeseník dans les montagnes de Jeseníky et Krnov sur la frontière Pologne-Tchéquie. À Jeseník, les services d'urgence ont été contraints de secourir de nombreuses personnes en bateau et par hélicoptère. Après le retrait des eaux, il y avait des craintes de glissements de terrain dans divers endroits.

5:49: Navigateurs bloqués sur un navire à Vienne Suite à des niveaux d'eau élevés sur le Danube en raison de pluies persistantes, de nombreux vacanciers à bord d'un navire de croisière suisse se trouvent bloqués à Vienne. Selon la société de radiodiffusion germano-suisse SRF, citant Thurgau Travel, environ 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord du "Thurgau Prestige" sont empêchés de quitter le navire. La voie d'eau menant au quai est submergée en raison des inondations, empêchant ainsi leur départ. Selon les rapports, d'autres navires de croisière sont également bloqués à Vienne. Thurgau Travel a indiqué que les autorités locales détermineraient le moment opportun pour le débarquement des passagers. Selon les comptes rendus des passagers, ils pourraient être contraints de rester à bord jusqu'à au moins mardi. Initialement prévu pour appareiller de Linz à Budapest et retour, le "Thurgau Prestige" est actuellement immobilisé à Vienne.

La tempête tropicale "Anett", appelée "Boris" dans le monde, a entraîné des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, faisant au moins huit morts à ce jour.

