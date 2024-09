En réponse, les avions israéliens lancent des attaques sur les installations structurelles des Houthis au Yémen.

Israël abat plusieurs figures clés du Hezbollah en une rapide succession. En réponse à l'assassinat de Nasrallah, des partisans des Houthi répliquent par une salve de roquettes. Israël riposte maintenant au Yémen.

Selon des sources militaires, l'armée de l'air israélienne a lancé des attaques contre des cibles au Yémen, utilisant plusieurs avions de combat. L'opération, qui a visé l'infrastructure cruciale du "groupe terroriste Houthi" dans des régions comme Ras Isa et Hudaida, a été annoncée par les forces armées. Parmi ces cibles figuraient des centrales électriques et un port utilisé pour les importations de pétrole. Le port était suspecté de servir de hub de transport pour les armes et les fournitures militaires du militia Houthi, selon l'armée israélienne. Cependant, ces allégations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Le raid aérien d'Israël sur le Yémen, situé à environ 1800 kilomètres de la frontière israélienne, a été lancé en réponse aux récents attaques des Houthi, ont révélé les militaires. Samedi soir, des alertes de roquettes ont été déclenchées dans de nombreuses régions de la partie centrale d'Israël et de la ville côtière animée de Tel Aviv en raison d'un projectile en provenance du Yémen. Le projectile a été intercepté avant de pénétrer dans l'espace aérien israélien, selon l'armée.

De même que le Hezbollah au Liban, les Houthi ont des liens avec l'"axe de la résistance" dirigé par l'Iran, qui comprend des organisations terroristes telles que le Hamas à Gaza. Après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par un raid aérien israélien, le militia Houthi a menacé de nouvelles attaques contre Israël samedi. Le chef des Houthi, Abdul Malik al-Huthi, s'est adressé à la population dans un discours télévisé, déclarant que son militia avait l'intention d'escalader les choses et d'améliorer ses performances après les récentes attaques de drones et de roquettes contre Israël.

Israël a pour la dernière fois ciblé le Yémen à la fin juillet. À l'époque, l'armée de l'air israélienne a priorisé les frappes sur le port de Hudaida en raison d'une attaque de drone meurtrière du militia Houthi sur Tel Aviv. Un drone chargé d'explosifs a touché une propriété résidentielle au cœur de la ville, tuant une personne et en blessant plusieurs autres.

Compte tenu de la tension croissante entre Israël et le militia Houthi, il est notable que l'Union européenne a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue et à s'engager dans un dialogue diplomatique. Malgré les appels de l'Union européenne en faveur d'une désescalade, Israël maintient son droit à se défendre contre les attaques provenant du Yémen, comme en témoignent ses récentes opérations militaires.

