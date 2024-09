En réponse aux attaques, Poutine est examiné pour des limites métalliques.

Malgré le conflit en cours et les sanctions internationales, les nations occidentales restent déterminées à obtenir diverses ressources de la Russie. Des menaces récentes du président Poutine font état de possibles restrictions à l'exportation de matières premières telles que l'uranium, le titane et le nickel, en réponse à une éventuelle approbation par les États-Unis de l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée.

Le porte-parole russe Dmitri Peskov n'a pas donné de détails mais a mis en garde contre des retombées si les États-Unis soutiennent de telles actions contre des cibles russes. Le président Poutine a suggéré d'imposer des limitations à l'exportation de certains métaux, notamment l'uranium, dans le cadre de sa riposte à l'Occident.

La Russie semble avoir pris la décision d'autoriser l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée, a déclaré Poutine lors d'une réunion gouvernementale télévisée. Il a ordonné au Premier ministre Mikhail Mishustin d'examiner les matières premières que la Russie exporte et a médité sur la possibilité d'imposer certaines restrictions sur des métaux tels que l'uranium, le titane et le nickel.

Outre l'uranium et le titane, Poutine a également mentionné le gaz naturel, les diamants et l'or. Cependant, de telles mesures ne doivent pas être prises à la légère et ne doivent pas nuire à la Russie elle-même. En tant que plus grand producteur d'uranium et troisième producteur de titane spongieux au monde, la Russie joue un rôle important dans l'approvisionnement en ces matériaux. La société minière russe Nornickel est le premier producteur mondial de nickel raffiné.

La Chine est le principal importateur de nickel russe, ayant importé environ 38 026 tonnes en 2021, soit 38 % des exportations de la Russie, selon le Trade Data Monitor. Près de 30 % des exportations de la Russie se sont dirigées vers les Pays-Bas pour être réexpédiées vers d'autres pays européens.

Une approbation américaine à l'horizon

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait allusion à d'éventuelles modifications de l'aide militaire à l'Ukraine. During a press conference in Warsaw, Blinken confirmed the U.S.'s readiness to adjust assistance to Ukraine, as needed. He acknowledged that while he had had extensive and detailed discussions with his British counterpart, David Lammy, in Kyiv, Ukrainian assessments and needs would be considered.

"We will continue to do what we have been doing," Blinken said, implying flexible adjustments. "We will adapt if necessary, including in terms of the means available to Ukraine."

Le "New York Times" a rapporté que le président américain Joe Biden est sous pression pour assouplir les restrictions à l-Ukraine. Des stratèges militaires de haut rang ne s'opposent plus à cette idée, et une lettre récente de anciens diplomates et généraux américains a exhorté Biden à permettre à l'Ukraine de se défendre. Previously, Biden mentioned they were "working on" the matter regarding permission for attacks on Russian territory.

Les États-Unis, qui envisagent potentiellement des changements dans l'aide militaire à l'Ukraine, doivent prendre en compte les implications de cette décision dans le contexte des menaces de la Russie d'imposer des limitations à l'exportation de matières premières telles que l'uranium, le titane et le nickel. En tant que plus grand producteur d'uranium et troisième producteur de titane spongieux au monde, les États-Unis dépendent de ces matériaux de la Russie dans une certaine mesure.

