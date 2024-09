En réponse aux attaques de l'Ukraine contre la Russie, Poutine lance une menace nucléaire sévère à l'Occident.

La direction russe a choisi de modifier sa stratégie nucléaire principale en raison des discussions aux États-Unis et au Royaume-Uni concernant l'autorisation donnée à l'Ukraine de lancer des missiles conventionnels occidentaux vers la Russie.

Au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, Poutine, en tant que principal décideur de l'arsenal nucléaire étendu de la Russie, a affirmé que ces changements étaient nécessaires pour s'adapter à un paysage mondial en constante évolution avec des menaces émergentes.

Poutine, âgé de 71 ans, a souligné un changement significatif dans la position de la Russie. Il a suggéré que tout État non nucléaire impliqué dans une attaque contre la Russie aux côtés d'un État nucléaire serait considéré comme une agression collective contre la Fédération de Russie.

Poutine a également clarifié les conditions dans lesquelles la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires, déclarant qu'elle agirait en réponse à un lancement à grande échelle de missiles, d'avions ou de drones contre la Russie. De plus, la Russie s'est réservée le droit de riposter si elle ou son allié, la Biélorussie, était victime d'une agression, y compris des attaques conventionnelles.

Poutine a assuré que les ajustements apportés à la stratégie nucléaire de la Russie étaient calculés et alignés sur les menaces militaires modernes auxquelles la Russie est confrontée, confirmant ainsi un changement de doctrine.

La doctrine nucléaire officielle de la Russie de 2020, élaborée dans un décret de Poutine, autorise l'utilisation d'armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou à une attaque conventionnelle mettant en danger l'existence de la Russie.

Les nouveaux principes énoncés par Poutine étendent les scénarios potentiels dans lesquels la Russie pourrait considérer l'utilisation d'une frappe nucléaire, intègrent la Biélorussie dans la protection nucléaire de la Russie et proposent qu'un État nucléaire rival soutenant une attaque conventionnelle contre la Russie serait également considéré comme un agresseur.

En 2022, les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires tactiques, comme l'a déclaré le directeur de la Central Intelligence Agency, Bill Burns.

Tension

Le conflit en Ukraine, qui dure depuis 2,5 ans, a conduit à la confrontation la plus grave entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, souvent considérée comme le moment le plus proche où les superpuissances de la guerre froide ont été sur le point de déclencher une guerre nucléaire intentionnelle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide depuis des mois auprès de ses alliés occidentaux pour qu'ils approuvent l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux, tels que les ATACMS américains à longue portée et les Storm Shadows britanniques, dans des attaques contre la Russie afin de limiter les capacités offensives de Moscou.

Alors que l'Ukraine perd des villes clés face aux forces russes qui avancent dans l'est du pays, la guerre est reportedly entrée dans sa phase la plus dangereuse jusqu'à présent.

Zelensky a appelé l'Occident à ignorer les "lignes rouges" de la Russie, et certains alliés occidentaux ont suggéré que les États-Unis devraient en faire de même, bien que la Russie de Poutine, qui contrôle environ un cinquième du territoire ukrainien, ait mis en garde contre le risque d'un conflit mondial.

“La Russie n'a plus aucun moyen d'intimider le monde Otherwise than nuclear threats”, a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, en réponse aux propos de Poutine. “Ces tactiques ne marcheront pas”.

Poutine, qui considère l'Occident comme un agresseur moralement corrompu, et le président américain Joe Biden, qui considère la Russie comme une autocratie corrompue et Poutine comme un meurtrier, partagent des préoccupations quant à l'escalade d'une confrontation Russie-OTAN en une Troisième Guerre mondiale. Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a également mis en évidence le potentiel de conflit nucléaire.

La Russie possède le plus grand arsenal nucléaire au monde. Ensemble, la Russie et les États-Unis représentent 88 % des ogives nucléaires mondiales.

Au cours de ses remarques à

Lire aussi: