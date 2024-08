- En réponse aux actions agressives de Kiev, Moscou déploie ses forces militaires.

En raison des avancées des forces ukrainiennes dans la région russe occidentale de Kursk, les experts en renseignement estiment que Moscou a retiré des troupes du pays voisin qu'il a envahi pour la première fois. Le commandement militaire russe aurait déplacé certaines unités de la région ukrainienne du sud-est de Zaporizhzhia pour renforcer les défenses dans la région de Kursk, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), utilisant des informations de soldats réaffectés sur les réseaux sociaux. Cependant, la Russie semble déterminée à ne pas affaiblir son offensive principale dans la région ukrainienne orientale de Donetsk.

La capitale ukrainienne n'a toujours pas publié de nouveaux communiqués concernant l'avancée russe. Selon Meduza, un portail médiatique russe en exil, les combats les plus intenses se déroulent entre les villes ukrainiennes capturées de Sushcha et la capitale régionale de Kursk, ainsi qu'autour de la ville stratégiquement importante de Korenevo. Ici, les forces ukrainiennes ont progressé dans leur tentative de contourner et de circonder le village à la fois du nord et du sud. Cependant, les gains territoriaux actuels sont beaucoup plus petits par rapport à la première semaine de la contre-offensive ukrainienne.

Pression sur Donetsk de l'armée russe

Entre-temps, la Russie a poursuivi son avancée dans la région de Donetsk. Les soldats russes dominent dans et autour des villes de Pokrovsk et de Torez. Cependant, le point d'attaque principal de l'armée près de Pokrovsk a changé. Au lieu de se diriger directement vers la ville, une partie des forces a dévié vers le sud. L'objectif semble être de démanteler toute la ligne de défense ukrainienne dans la région du sud de Donbass.

Le déplacement de troupes de Zaporizhzhia à Kursk implique un changement stratégique au sein de l'armée russe. Malgré cela, la Russie continue d'exercer une pression sur la région de Donetsk, avec des soldats russes conservant le contrôle de Pokrovsk et de Torez.

