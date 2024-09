En réponse à votre demande, voici une version paraphrasée du texte:

En 1980, l'armée chinoise a mené son dernier test connu d'un missile intercontinental au-dessus du Pacifique. Maintenant, la Chine affirme avoir lancé un tel missile dans l'océan pour la première fois depuis lors. Le missile a prétendument atteint sa cible, comme l'a révélé Beijing.

Selon un communiqué publié lundi, l'armée chinoise a mené le test le matin, le missile atterrissant dans la zone cible prévue en mer ouverte. La Force de fusées de l'Armée populaire de libération a mené l'exercice, décrit comme faisant partie du plan de formation annuel de l'unité. Le porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, a confirmé que le test de missile ne visait aucun pays ou cible spécifique. Le but du test était d'évaluer les performances de l'arme et les capacités de formation militaire, a déclaré le ministère.

De manière inhabituelle pour la Chine, le test a été rendu public, bien que des détails tels que le type de missile et l'emplacement exact du test n'aient pas été divulgués. L'armée chinoise avait également informé les pays concernés à l'avance. Le dernier test connu de missile intercontinental de la Chine au-dessus du Pacifique a eu lieu en mai 1980, lorsque le missile Dongfeng-5 a parcouru plus de 9 000 kilomètres.

Le potentiel d'expansion de l'arsenal nucléaire de la Chine

La Force de fusées de l'Armée populaire de libération a testé divers modèles de missiles Dongfeng (DF) dans des conditions différentes par la suite. Par exemple, un test a été mené à l'intérieur des terres en août 2015, comme le rapportait à l'époque le journal du Parti communiste de la jeunesse d'État.

La Force de fusées de l'Armée populaire de libération gère à la fois les forces de missiles nucléaires et conventionnelles de la Chine. Les missiles intercontinentaux, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres et transporter des ogives nucléaires, font partie de cet arsenal.

La Chine est une puissance nucléaire reconnue et possède le missile intercontinental DF-41, qui peut atteindre jusqu'à 15 000 kilomètres. Dans un rapport de l'année dernière, le département de la Défense des États-Unis a estimé que la Chine avait plus de 500 ogives nucléaires et était susceptible de continuer à étendre son arsenal. Par rapport aux arsenaux des États-Unis et de la Russie, la Chine a encore beaucoup moins d'ogives nucléaires.

Après le test de missile en mer rendu public, la Chine n'a pas mené d'autre test de missile intercontinental au-dessus du Pacifique depuis le test du missile Dongfeng-5 de 1980. La Force de fusées de l'Armée populaire de libération continue de tester divers modèles de missiles intercontinentaux dans le cadre de son plan de formation annuel et de l'expansion de son arsenal, notamment le missile DF-41, qui peut atteindre jusqu'à 15 000 kilomètres.

