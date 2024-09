En réponse à la sécheresse, la Namibie a coûté la vie à plus de 700 animaux sauvages.

À cause de la sécheresse la plus sévère de nombreux années, la Namibie procède actuellement à l'abattage d'environ 700 animaux sauvages, dont des hippopotames, des éléphants et des zèbres. Environ 160 animaux ont déjà été abattus, selon le ministère de l'Environnement et du Tourisme. Selon les autorités, le but de cette action est de soulager la pression sur les ressources en eau et d'offrir de la viande aux milliers de personnes touchées par la sécheresse.

Des chasseurs professionnels procèdent à la chasse suite à un ordre émis la semaine dernière. La liste des animaux à abattre comprend 30 hippopotames, 60 buffles, 83 éléphants et 300 zèbres.

Durée de l'opération encore incertaine

La durée de l'opération n'est pas encore déterminée, a révélé un représentant du ministère de l'Environnement et du Tourisme. "Notre objectif est de minimiser la souffrance. Nous devons séparer les animaux destinés à la chasse de ceux qui ne le sont pas." Le représentant a ajouté que les défenses des éléphants seraient stockées dans des entrepôts gouvernementaux conformément à l'interdiction mondiale de vente d'ivoire.

La décision du gouvernement a suscité de vives critiques de la part des défenseurs des droits des animaux. "Le plan est non seulement inhumain mais aussi dangereusement à court terme", a déclaré Peta, une organisation de défense des droits des animaux de premier plan. L'abattage ne résoudra pas le problème de la sécheresse.

La Namibie a déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse, qui touche actuellement de vastes parties de l'Afrique australe, en mai. Selon le Programme alimentaire mondial, près de la moitié de la population de la Namibie, soit environ 1,4 million de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire critique.

