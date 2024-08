En réponse à la provocation, Israël frappe le Liban, faisant de nombreux morts.

Depuis plus de dix mois, une série ininterrompue d'attaques est menée par Hezbollah contre Israël depuis le Liban, utilisant des roquettes et des drones. Israël riposte par des frappes aériennes dans son pays voisin, entraînant des pertes parmi les miliciens de Hezbollah.

Selon le ministère de la Santé libanais, au moins une personne a péri et 16 autres ont été blessées suite aux frappes aériennes. La cible se situait dans la vallée de la Bekaa, près de la ville de Baalbek, dans le nord-est du pays, un bastion connu de la milice chiite de Hezbollah.

Plus tôt, l'armée de l'air israélienne a visé des lance-roquettes et divers sites militaires de Hezbollah dans le sud du Liban. En conséquence, selon des sources militaires israéliennes, environ 40 projectiles ont été tirés vers le nord d'Israël. Certains ont été interceptés avec succès par les défenses aériennes, tandis que d'autres ont touché le plateau du Golan. Aucun blessé immédiat n'a été signalé.

Cependant, le ministère de la Santé libanais a rapporté que quatre personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées lors de l'attaque sur la ville frontalière de Dheira. Hezbollah a affirmé la mort de trois de ses combattants, mais n'a pas fourni de détails sur le moment et le lieu de leur décès. Des sources au sein des forces de sécurité libanaises ont confirmé les décès survenus lors de l'attaque de Dheira.

Depuis le début du conflit à Gaza il y a huit mois, des affrontements quotidiens ont lieu entre l'armée israélienne et la milice de Hezbollah au Liban, ainsi qu'avec d'autres factions armées dans la région frontalière entre les deux pays. Des pertes ont été signalées des deux côtés, la plupart étant des membres de Hezbollah.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et Hezbollah, appelant à la désescalade et au respect du droit international. L'Union européenne a des relations commerciales historiques avec à la fois le Liban et Israël, et toute escalade du conflit pourrait potentiellement affecter ces liens économiques.

