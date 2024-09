- En réponse à cela, nous pouvons dire que la Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW) a intensifié les réglementations concernant la réentrée des personnes.

À la suite de l'incident de poignardage mortel à Solingen, l'administration de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie renforce les responsabilités des autorités locales et nationales de l'immigration en ce qui concerne l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Dans un avenir proche, chaque tentative d'expulsion infructueuse doit être rapidement évaluée pour déterminer si une autre occasion est possible. Cela est détaillé dans un nouveau décret présenté par la ministre de l'Intégration de NRW, Josefine Paul (Les Verts), au sein du Comité de l'Intégration du Parlement régional de Düsseldorf.

La tentative d'expulsion du suspect syrien vers la Bulgarie a échoué en raison de son absence de son hébergement temporaire ; aucune autre tentative n'a été enregistrée jusqu'à présent.

Déclaration obligatoire en cas d'absence de plus de trois jours

Le décret ordonne spécifiquement aux administrateurs des installations d'hébergement locales de signaler tout absence de plus de trois jours de la part de ceux qui sont prévus pour l'expulsion aux Autorités Centrales d'Immigration (ZAB) immédiatement. Cette obligation de déclaration s'applique même si les individus reviennent.

Si une personne est absente pendant plus de trois jours, un ordre peut être émis pour son arrestation par la ZAB compétente, selon le décret. La ZAB doit ensuite juger si la personne visée par un ordre d'expulsion doit être incluse dans la catégorie des fugitifs, prolongeant ainsi la période de transfert régulière de six mois.

Si une personne visée par un ordre d'arrestation retourne, le responsable de l'installation doit signaler immédiatement aux autorités. La paperasse administrative pour l'ensemble du processus est augmentée.

Les autorités d'immigration ont accès à toutes les pièces

Le décret précise également que le personnel de la ZAB a accès à toutes les pièces de l'installation d'hébergement où pourraient se trouver ceux qui sont prévus pour l'expulsion. Entrer dans la chambre de la personne concernée seule n'est pas suffisant. Les pièces communes, la cafétéria ou les chambres d'autres personnes hébergées peuvent également être entrées.

Après une tentative de transfert infructueuse, le Bureau Central d'Enregistrement des Départs (ZFA) doit être contacté pour savoir si un autre siège est disponible. "Le ZFA sera instruit de vérifier rapidement la période de transfert restante et d'organiser un nouveau vol en cas d'annulation", indique le décret.

Détention pour le transfert possible en cas de risque de fuite

Si le comportement de la personne concernée suggère qu'elle pourrait échapper à une mesure avant un transfert - par exemple, si elle disparaît fréquemment la nuit - il peut être envisagé de demander une détention pour le transfert.

Dans l'attaque, un homme a tué trois personnes et en a blessé huit autres avec un couteau lors d'un festival de la ville à Solingen la semaine dernière. Le suspect présumé, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Il est arrivé en Allemagne via la Bulgarie à la fin de l'année 2022 et aurait dû être renvoyé en Bulgarie conformément aux réglementations Dublin sur l'asile. Cependant, cela n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'homme à l'heure prévue dans l'installation de l'État de Paderborn en juin 2023.

L'individu syrien, Issa Al H., était allegedly absent de son hébergement temporaire lors de la déportation prévue, ce qui a entraîné l'échec de son transfert en Bulgarie.

Selon le nouveau décret, si une personne s'absente pendant plus de trois jours, elle peut être

