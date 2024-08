Table des matières

Quelles sont les exigences réglementaires ?

Pourquoi l'individu de Solingen était-il en Allemagne ?

Comment se déroule le processus d'expulsion ?

Que se passe-t-il en cas de résistance à l'expulsion ?

Vers quels pays l'Allemagne ne procède-t-elle pas actuellement à des expulsions ?

- En règle générale, la procédure d'expulsion comprend les étapes suivantes:

Le suspect présumé de Solingen – un Syrien de 26 ans – aurait dû être expulsé l'année dernière. Malheureusement, une tentative d'expulsion a échoué car les autorités n'ont pas réussi à le localiser à son domicile. Des sources gouvernementales ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de tentatives ultérieures. Le ministre de l'Intérieur du NRW, Herbert Reul (CDU), nie toute responsabilité politique dans cette affaire et renvoie plutôt au ministère de la Famille, de la Jeunesse, de l'Égalité, des Réfugiés et de l'Intégration de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et à la ministre compétente, Josefine Paul (Verts). "Il y a des questions sans réponse que la ministre Paul est actuellement en train d'examiner", a déclaré Reul. Bien que les réglementations sur les procédures légales et pratiques d'expulsion soient claires, il y a effectivement des questions en suspens.

Quelles sont les exigences réglementaires ?

En cas de rejet d'une demande d'asile par l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) ou si une autorité d'immigration décide qu'une personne n'a pas le droit de séjourner en Allemagne, la personne concernée doit être notifiée par écrit de l'interdiction de retour et de séjour, suivie d'un délai pour quitter volontairement l'Allemagne. Les personnes concernées peuvent présenter un recours dans un délai d'un mois. Si le délai est dépassé ou que le recours a échoué, l'expulsion devient inévitable.

Si la personne refuse de partir volontairement, un ordre d'expulsion est émis par l'autorité compétente, qui informe ensuite l'Autorité centrale d'expulsion (ZAS) du land concerné. La ZAS réserve ensuite le vol et communique les détails de l'expulsion à l'autorité d'immigration, à la police d'État et à la police fédérale. Plus besoin de préavis de trois jours pour les annonces d'expulsion.

Pourquoi l'individu de Solingen était-il en Allemagne ?

En réalité, l'individu suspecté maintenant aurait dû être expulsé vers le pays de l'UE où il est entré en premier selon le règlement de Dublin : la Bulgarie. Il aurait dû y déposer sa demande d'asile. Cependant, les autorités allemandes ont tenté d'expulser le Syrien directement vers son pays d'origine. Les statistiques du Bamf pour janvier à mai 2024 révèlent un problème : les États frontières de l'UE ne reprennent qu'une fraction minimale de réfugiés. Par exemple, l'Allemagne a demandé à d'autres pays de l'UE de prendre en charge 6141 cas en janvier 2024, dont 3171 ont été accordés. Les transferts réels ce mois-là : 482.

Habituellement, les forces de l'ordre interviennent tôt le matin et retirent les personnes concernées de leur lit. Elles sont ensuite conduites à l'aéroport ou à la gare. En cas de départ contrôlé, l'intervention de la police prend fin là. En cas d'expulsion accompagnée, la police fédérale prend maintenant en charge et accompagne les personnes jusqu'à leur pays de destination. Un tampon de déportation est apposé sur leurs passeports et une interdiction d'entrée est imposée. La durée de cette interdiction varie selon les cas. Parfois, les personnes sont expulsées individuellement, tandis que parfois, des avions entiers sont affrétés pour des expulsions massives vers un seul pays.

Que se passe-t-il en cas de résistance à l'expulsion ?

Habituellement, les personnes concernées sont confinées pendant l'expulsion, portant des menottes ou même des entraves aux pieds. Les autorités administrent également des médicaments pour sédater les personnes au cas par cas, minimisant ainsi la possibilité de résistance.

Cependant, une lettre de l'office d'immigration de l'État à la police fédérale a suscité une certaine agitation, indiquant : "Si la personne concernée refuse de monter dans l'avion ou résiste à l'expulsion de quelque manière que ce soit (résistance active/passive), elle peut être libérée et voyager indépendamment vers son hébergement attribué."

Plus tard, l'office d'immigration de l'État a clarifié : "Le document mentionné ci-dessus était un mémorandum interne de l'office d'immigration de la Basse-Saxe à la police fédérale, qui a malheureusement été formulé de manière très trompeuse et imprécise. Il n'a pas été utilisé sous cette forme en général et ne le sera pas à l'avenir. L'office n'est pas autorisé à donner de telles instructions à la police fédérale. Le mémorandum était simplement destiné à rappeler à la police fédérale qu'un ordre judiciaire est nécessaire en cas d'expulsion infructueuse pour détenir la personne."

Vers quels pays l'Allemagne ne procède-t-elle pas actuellement à des expulsions ?

Il n'existe pas de liste fixe de pays vers lesquels l'expulsion est interdite. Cependant, le BAMF vérifie les dangers dans les "interdictions de deportation spécifiques aux pays de destination". Par exemple, il y avait une interdiction de déportation pour la Syrie en guerre de 2012 à 2020, qui n'a pas été prolongée. Cependant, il n'y a pas eu d expulsions vers la Syrie depuis lors. Il en va de même pour l'Afghanistan, car les talibans ont pris le pouvoir dans le pays en 2021. Il n'y a pas d'interdiction de déportation, mais les expulsions vers l'Afghanistan depuis l'Allemagne continuent.

Le débat politique autour de l'évaluation des dangers mortels en Syrie et en Afghanistan prend de l'ampleur suite à l'incident de Solingen. Cependant, le Service scientifique du Bundestag allemand a conclu en mars 2024 : "Malgré la singularité de chaque cas, la situation de sécurité préoccupante et la situation humanitaire difficile en Syrie et en Afghanistan empêcheraient habituellement les expulsions vers ces pays en vertu de l'article 3 CEDH". L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) stipule : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Le Syrien de Solingen était initialement destiné à la déportation en raison du rejet de sa demande d'asile ou de son absence de droit de séjour en Allemagne. Cependant, une tentative d'expulsion a échoué l'année dernière car les autorités n'ont pas réussi à le localiser à son domicile.

Si un individu concerné refuse de partir volontairement après une ordonnance d'expulsion, il peut être sédaté avec des médicaments pour minimiser la résistance, comme il est indiqué dans un mémo interne du bureau de l'immigration de l'État de Basse-Saxe. Cependant, il a été clarifié que ce mémo n'était pas destiné à une utilisation générale et n'autorisait pas le bureau de l'immigration de l'État à donner de telles instructions à la police fédérale.

Lire aussi: