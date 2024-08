- En réfléchissant à notre vision du monde, un consommateur exprime son point de vue sur la coexistence avec les psychédéliques

Mes potes m'ont initié aux narcotiques. C'est grâce à eux que j'ai goûté pour la première fois à la MDMA, suivie de l'acide. N'est-ce pas courant d'être initié aux substances intoxicantes comme l'alcool ou les cigarettes par notre entourage ? Quelqu'un boit, s'amuse, pas de conséquences évidentes – la consommation devient normale, la curiosité s'éveille. Et avec assez de curiosité, on finit par céder et par essayer à son tour.

Au début de ma consommation de substances psychédéliques, je les voyais à travers des lunettes roses. Je croyais que les psychédéliques n'étaient pas aussi dangereux qu'on me l'avait toujours fait croire, et que si on suivait quelques règles, n'importe qui pouvait en consommer. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Il m'a fallu des années pour comprendre les avantages et les inconvénients de la consommation de psychédéliques – et pour réaliser qu'ils ne sont pas pour tout le monde.

Les trips suivent un schéma prévisible. Les changements visuels sont courants. Suddenly, la distinction between objects becomes blurred. My hand, my laptop, and my microphone transform into a homogeneous entity. Then there are emotional enhancements. Feelings become more intense – in every direction. Those who consume psychedelics sometimes discover feelings they hadn't felt before. Psychedelics essentially stimulate hidden aspects of our subconscious, including memories and feelings.

Les psychédéliques travaillent sur le cerveau comme une méditation extrêmement intense. La consommation met le cerveau dans un état d'observation. Cela nous permet de prendre une perspective différente et de nous libérer de schémas de pensée familiers et de vieilles façons de penser. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de prendre la pilule pour voir instantanément les choses différemment. Mais il y a une chance d'expérimenter de nouvelles perceptions sous l'influence, de ressentir des émotions et de réfléchir à des choses que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne – si nous le choisissons.

Les psychédéliques m'ont transformé. J'ai toujours été une personne cérébrale, ayant tendance à compliquer le monde avec mes pensées et à refouler mes émotions. Cela m'a éloigné de moi-même, à peine ressentant mon existence. Je croyais que tout allait bien. Les trips m'ont alors entraîné dans le domaine émotionnel. Suddenly, je ressentais vraiment ce que je ressentais pour mon travail ou ma relation, au lieu de simplement y réfléchir.

Mais j'ai également pris des décisions cruciales sous l'influence des psychédéliques. Par exemple, j'ai proposé à ma actuelle conjointe sous leur influence. Je l'ai regardée et j'ai soudain su que je voulais passer le reste de ma vie avec cette femme. On pourrait dire que l'intoxicant m'a aidé à faire ce qu'il fallait. Sobre, j'aurais continué à reporter, en attendant un "moment parfait".

Le toxicomane moderne

Cependant, j'ai également appris à faire face à la peur grâce aux psychédéliques. Je croyais toujours que je n'étais pas une personne anxieuse. J'avais simplement refoulé cela. Jusqu'à ce que je le rencontre lors d'un trip. J'étais chez un ami, et nous avons consommé une dose modérée d'acide et écouté de la musique. Et suddenly, j'ai ressenti une sensation inconnue. C'était si intense, si grand, et je ne pouvais plus y résister. La peur refoulée m'a submergé. J'ai hyperventilé, mais grâce à mon ami, j'ai réussi à accepter cette sensation. En 20 minutes, j'ai affronté toutes les peurs que je ne voulais pas ressentir dans ma vie : la peur de la mort, la peur d'être seul, la peur que quelque chose arrive à quelqu'un... Et à chaque fois, la sensation devenait plus tolérable, elle perdait son pouvoir.

Grâce aux psychédéliques, j'ai développé une adaptabilité mentale globale qui me permet de m'identifier à autrui tout en argumentant, de questionner mon rôle dans la situation et d'imaginer ce que je ressentirais à la place de l'autre personne. C'est ce qui rend les psychédéliques si intrigants pour la recherche sur les traumatismes : leur utilisation peut aider à percevoir les souvenirs et les expériences traumatiques sous un angle différent. Au lieu de toujours suivre les mêmes chemins de vie, nous pouvons changer de chemin grâce aux trips et ressentir ou vivre ce qui se passe dehors. Nous apprenons : c'est un choix de percevoir le monde. Cela nous donne un certain contrôle.

Avant, je voyais toujours les toxicomanes comme des junkies malades, influencé par mon éducation et mon exposition aux enfants de Bahnhof Zoo. Mon image d'un trip de drogue était la perte de contrôle. Je connaissais des gens qui restaient immobiles par terre avec de la mousse aux lèvres – un spectacle classique dans les gares allemandes. Aujourd'hui, je sais mieux. Je sais que les gens qui consomment des psychédéliques ne sont pas toujours malades, mais appartiennent souvent au milieu de la société.

Les managers, les concierges, les serveurs, les infirmières – tout le monde peut consommer quelque chose occasionnellement et mener une vie normale. Bien sûr, il y a aussi des gens qui sont addicts et ont une consommation problématique. Ces gens ont besoin d'aide, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai également rencontré de nombreuses autres réalités. C'est mon expérience avec les psychédéliques. Cela ne signifie pas que les substances affectent tout le monde de la même manière. La consommation de psychédéliques reste une affaire individuelle.

