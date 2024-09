En raison d'une blessure au poignet, Angel Reese sera mis à l'écart pour le reste de la saison WNBA.

Le Cosmos a annoncé la nouvelle un samedi soir. C'est un revers majeur pour Chicago, actuellement à la huitième et dernière place qualificative pour les playoffs, avec Atlanta Dream, Washington Mystics et Dallas Wings toujours en course.

Chicago n'a plus que six matchs de saison régulière à disputer.

"Quel année ! Je n'aurais jamais cru que le dernier panier de ma saison rookie serait un 3, peut-être que Dieu me faisait signe de m'attendre à plus en Year 2, lol", a écrit Reese sur X et Instagram, faisant référence à son panier à trois points dans le quatrième quart temps vendredi, qui a permis à son équipe de remporter le match 92-78 face aux Los Angeles Sparks.

"Malgré tout, j'ai prouvé que j'avais ma place dans cette ligue, même quand d'autres en doutaient. Mon seul souhait était de laisser mon empreinte dans le W. Je peux dire avec confiance que je l'ai fait et je vais continuer à me battre. Je ressens un mélange d'émotions avec cette blessure qui met fin à la saison, mais je suis également remplie de gratitude pour ce qui m'attend."

Reese a réalisé une performance remarquable vendredi contre les Sparks, marquant 24 points et attrapant 12 rebonds. Elle affiche une moyenne de 13,6 points et 13,1 rebonds par match cette saison.

"Bien que ce ne soit pas mon timing, mais celui de Dieu, je suis enfin en mesure de prendre une pause physique et mentale. Dieu met au défi ses plus grands guerriers", a déclaré Reese.

Reese, sélectionnée à la septième place lors du draft de la WNBA cette année, n'était pas étrangère aux exploits historiques lors de sa saison rookie.

Le 1er septembre, l'ancienne étudiante de l'Université d'État de Louisiane a brisé le record de rebonds en une saison de la WNBA, surpassant Sylvia Fowles, qui a pris sa retraite après la saison 2022 en tant que meilleure rebondeuse de l'histoire de la ligue.

Reese a également battu le record de rebonds offensifs en une saison et est déjà devenue la joueuse la plus rapide de l'histoire de la WNBA à enregistrer 20 double-doubles, et elle détient le record du plus grand nombre de double-doubles consécutifs (15) dans l'histoire de la WNBA.

Reese a enregistré 26 double-doubles cette saison, rejoignant un club exclusif de deux joueuses dans l'histoire de la WNBA à avoir réalisé cet exploit en une seule année.

Malgré la performance exceptionnelle de Reese dans le sport, les espoirs de playoffs de Chicago pourraient être compromis en raison de sa blessure saisonnière. Après avoir battu plusieurs records lors de sa saison rookie, l'objectif de Reese est maintenant de se remettre

Lire aussi: