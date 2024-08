- En raison du prétendu non-paiement de pension alimentaire par Oliver Pocher, Amira conserve les 100 000 euros de salaire.

Pour la première fois depuis son divorce d'avec Oliver Pocher, Amira Aly a rendu public son nom d'avant mariage et a remporté haut la main contre la chanteuse Vanessa Mai dans "Beat the Star" samedi soir. L'animatrice de l'événement avait l'avantage et a remporté 100 000 euros après 14 jeux.

"Je ne me souviens pas avoir été aussi anxieuse pendant une aussi longue période. J'étais tremblante, euphorique, j'ai eu un moment de désespoir. C'était un véritable rollercoaster émotionnel. Mais c'était fantastique ! Je n'ai même pas réalisé que j'avais gagné jusqu'à ce que Vanessa me le dise. Ensuite, j'ai explosé de joie", a-t-elle confié par la suite. Elle a de grands projets pour son gain.

"Depuis que je suis en train de construire une maison pour moi et mes deux fils à Cologne, et malheureusement contrairement à ses déclarations publiques, mon ex-mari Olli Pocher ne remplit pas ses obligations alimentaires, je vais garder les 100 000 euros", a-t-elle révélé à Bild.

Amira Aly accuse Olli Pocher de ne pas payer la pension alimentaire

Aly et Pocher se sont mariés en 2019 et leur divorce a été finalisé en juillet. Selon Amira Aly, elle a volontairement renuncié à la pension alimentaire lors de la procédure de divorce. Cependant, lors de son podcast "Love Life" avec son frère Hima Aly, elle a indiqué qu'il y avait un accord concernant les enfants. Cependant, Pocher n'a pas rempli ses obligations alimentaires pendant un an entier, malgré le fait que leurs deux fils vivent principalement avec elle - "même si Olli le présente différemment", a-t-elle déclaré à Bild.

Les projets d'utilisation de l'argent gagné à "Beat the Star" incluent maintenant l'ameublement des nouvelles chambres d'enfants. Après sa victoire, Oliver Pocher a rapidement commenté de manière moqueuse sur Instagram: "Bien, maintenant certains factures peuvent être réglées!" Dans une histoire, il a également taquiné: "Les mathématiques n'étaient pas sa force..." et a mentionné des exemples des présumées erreurs de mathématiques d'Amira Aly, telles que "le revenu pendant et après la relation" ou "les dates de naissance des enfants".

Il est à noter que "Beat the Star" est un programme célébré parmi les célébrités qui n'affecte pas automatiquement les gains à la charité.

