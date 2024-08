- En raison du changement proposé de la substitution des paiements de l'église.

Stephan Weil, le ministre-président de Basse-Saxe, s'est déclaré opposé à la loi proposée par le gouvernement fédéral visant à mettre fin à l'aide financière aux églises en Allemagne. Bien que la dissolution de l'aide financière aux églises soit constitutionnellement requise, le politique du SPD a déclaré au "Neue Osnabrücker Zeitung" que plusieurs États fédérés faisaient face à de telles difficultés financières que ces paiements aux églises étaient actuellement impossibles.

Les églises en Allemagne reçoivent ces paiements de l'État en compensation de la confiscation de leurs propriétés durant le processus de sécularisation au 19ème siècle. En dehors de Hambourg et Brême, tous les autres États fédérés versent un soutien financier annuel aux églises catholique et protestante. Au total, cela représente environ 550 millions d'euros par an dans tout le pays. La coalition du trafic lumineux prévoit maintenant de redistribuer ces fonds aux églises, séparant ainsi l'Église de l'État.

En juin, Markus Söder, ministre-président de Bavière, a appelé à la conclusion des discussions sur l'aide financière de l'État. "Je veux que cela soit gelé une fois pour toutes", a déclaré le politique de la CSU à l'époque. La plupart de ses homologues partageaient également cet avis.

Weil a également reconnu un consensus généralisé entre les États sur cette question : "Je ne peux que suggérer d'éviter de pousser ces plans." Le gouvernement fédéral a "certainement d'autres priorités" actuellement.

L'opposition de la loi proposée par le gouvernement fédéral pour mettre fin à l'aide financière aux églises en Allemagne a été largement reconnue parmi de nombreux chefs d'État fédérés.

Lire aussi: