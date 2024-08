- En raison des températures élevées, ils décident d'ouvrir les zones de baignade extérieures pour des pauses de détente.

Il fait de nouveau très chaud au nord : les spots de baignade de Hambourg se préparent à la vague de chaleur prochaine en ouvrant plusieurs piscines publiques pendant leurs jours de fermeture à venir. "Bondenwald ouvrira ses portes mardi, tandis que Naturbad Stadtparksee et Marienhöhe suivront mercredi et jeudi", a déclaré un représentant. De plus, Bondenwald sera ouvert tous les mardis de 11h00 à 19h00, quel que soit le temps, jusqu'à la fin de la saison de baignade. Cela signifie l'annulation des jours de repos, bien que les heures soient réduites.

L'administration des piscines de Hambourg a commencé l'été de manière lente et humide, en reportant l'ouverture de ses spots de baignade d'été et en limitant ses heures de fonctionnement en raison des conditions fraîches et orageuses. La saison de baignade a officiellement commencé au Kaifubad mi-mai, avec d'autres spots de baignade rejoignant à la fin juin.

Malgré un début d'été frais, la piscine de Bondenwald continuera ses séances tous les mardis, quel que soit le temps, jusqu'à la fin de la saison de baignade. Les visiteurs à la recherche d'une baignade pendant la vague de chaleur pourraient envisager de se rendre à Marienhöhe ou Naturbad Stadtparksee, car ils prévoient d'ouvrir leurs zones de baignade dans les jours à venir.

