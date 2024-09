Lundi, le groupe musical a partagé une annonce via leur publication Instagram, intitulée "communiqué", indiquant leur choix de mettre en pause leurs activités collectives temporairement, mettant ainsi fin aux engagements restants de leur tournée.

À la suite de cette annonce, Navarro, aux côtés des membres de Jane's Addiction Perkins et Avery, a publié un communiqué conjoint sur leurs comptes Instagram individuels. Ils ont mis en évidence que l'annulation de la tournée provenait d'un schéma persistant de comportement et des luttes mentales de leur chanteur, Farrell.

Leur message a exprimé une préoccupation sincère pour le bien-être et la sécurité de Farrell, personnellement et collectivement, les amenant à prendre cette décision difficile. Ils espèrent un prompt rétablissement et une aide thérapeutique.

Exprimant des regrets quant à l'arrêt de la tournée, ils ont souligné qu'il ne semblait pas y avoir de solution viable pour garantir un environnement de spectacle sûr ou livrer des performances exceptionnelles nuit après nuit.

Leur cœur lourd de déception, ils ont conclu leur communiqué.

Le média CNN a contacté le représentant de Farrell pour un commentaire.

Les remboursements pour les événements annulés seront traités au point d'achat initial pour les acheteurs de billets, et ceux qui ont acheté des billets via des plateformes de revente secondaires sont encouragés à les contacter directement.

Dans des vidéos captées vendredi pendant leur concert à Boston, Farrell et Navarro étaient impliqués dans une altercation houleuse sur scène.

Initialement prévus pour relancer leur tournée à Toronto mercredi, ils avaient précédemment suspendu le concert de dimanche à Connecticut en raison de cette bagarre.

La tournée était prévue pour se terminer à Los Angeles en octobre.

