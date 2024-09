En raison des circonstances habituelles, Moo Deng a créé sa propre crypto-monnaie maintenant.

Avec Moo Deng gagnant une popularité massive en tant qu'icône thaïlandaise synonyme de "porc sauté", il était inévitable que quelqu'un transforme cette sensation culturelle en une monnaie numérique. En tant que memecoins, qui manquent de toute valeur substantielle et reposent uniquement sur l'humeur, il n'est pas surprenant de voir Moo Deng Coin augmenter de 1 400 % en moins de trois semaines de sa création.

Pour mettre les choses au clair, Moo Deng Coin a approximativement la même valeur que les Beanie Babies des années 90, mais au moins à l'époque, vous aviez un Beanie Baby physique en main.

Les memecoins, aussi mignons soient-ils, ne sont pas un investissement financier intelligent, même si un trader a réussi à transformer un investissement de 800 $ en 3,5 millions de dollars. Il est important de mentionner que les passionnés de crypto-dollars doutent que ce mystérieux partisan de Moo Deng soit un "insider", étant donné qu'il a acheté la pièce seulement quatre heures après sa création, comme le rapportait le site d'actualités crypto Decrypt. Une fois que cette figure mystérieuse vendra sa part, la valeur de la pièce chutera à zéro à la fois sur papier et dans la réalité.

Moo Deng Coin n'est que la dernière addition à la culture internet marginale qui a donné naissance à Dogecoin (conçu comme une blague sur Bitcoin) et à la pièce Shiba Inu (une parodie de Dogecoin). Tout comme n'importe quelle autre tendance web, les memecoins ont tendance à avoir une durée de vie courte, augmentant en valeur lorsque leur novauté suscite la FOMO chez les traders crypto avant de s'effondrer rapidement lorsque les investisseurs précoces se retirent et s'enfuient.

La mignonne apparence de Moo Deng alimente sans aucun doute la popularité de la nouvelle pièce, la faisant augmenter de 90 % en 24 heures, actuellement valorisée à environ 25 cents par pièce.

Cependant, la récente réduction massive des taux d'intérêt de la Fed et les indices de nouvelles baisses à venir alimentent également une ruée dans l'ensemble du crypto, englobant les memecoins comme Moo Deng et les cryptocurrencies plus largement connues telles que Bitcoin et Ethereum. Les politiques monétaires plus souples ont tendance à favoriser les actifs à haut risque comme le crypto.

Bitcoin, la cryptocurrency la plus connue, a connu une augmentation de 14 % au cours de la semaine dernière.

Malgré la réduction récente des taux d'intérêt de la Fed qui alimente une augmentation du crypto, investir dans des memecoins comme Moo Deng Coin reste un jeu risqué, car leur valeur peutfluctu

