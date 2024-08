En raison de ses procédures de divorce en cours, Angelina Jolie est tenue de rester à Los Angeles.

Angelina Jolie semble aspirer à un changement loin de l'effervescence de LA. Dans une interview avec "The Hollywood Reporter", l'actrice laisse entendre que son divorce avec Brad Pitt est la seule chose qui la retient dans la ville. Avec ses plus jeunes enfants, les jumeaux de 16 ans Knox et Vivienne, approchant de l'âge adulte, quitter LA pourrait devenir une option dans quelques années.

LA a été son chez-elle depuis longtemps, mais à 49 ans, Angelina sent que l'énergie de la ville commence à la fatiguer. Elle déclare : "Je suis ici à cause du divorce, mais une fois que les enfants auront 18 ans, je pourrai partir." Avec Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) et Maddox (23) tous grands maintenant, il semble qu'elle aspire à une vie privée et paisible pour sa famille, loin de l'agitation de la ville.

"C'est difficile de élevés une grande famille ici. J'ai une maison maintenant où je peux élever mes enfants, mais parfois LA...", dit-elle en laissant sa phrase en suspens. L'ambiance de la ville, selon elle, ne correspond pas à la chaleur humaine qu'elle a ressentie lors de ses voyages. Elle prévoit donc de passer beaucoup de temps au Cambodge et de visiter sa famille à travers le monde.

Angelina et Brad se sont mariés en 2014, mais ils sont séparés depuis un certain temps maintenant. Elle a déposé une demande de divorce en 2016, mais depuis, leur bataille pour la garde des enfants fait régulièrement la une des journaux, même dans les cercles people d'Hollywood. Le juge les a officiellement déclarés divorcés en 2019, mais les discussions sur le règlement du divorce continuent de faire polémique. Dans sa dernière interview, Angelina choisit de rester évasive sur l'état de son divorce, se contentant de répondre "Pas de commentaires".

L'industrie du divertissement à LA est devenue moins attrayante pour Angelina avec le temps, et elle trouve du réconfort dans l'idée de profiter du divertissement dans un autre cadre une fois que ses enfants seront grands. Malgré le fait que LA soit son chez-elle depuis de nombreuses années, Angelina exprime le désir de s'échapper de l'agitation de la ville et de revenir à la chaleur humaine qu'elle a ressentie pendant ses voyages.

