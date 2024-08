- En raison de ses actions, l'emplacement de l'enquête a été déplacé.

Rafraîchissement sur les 15 minutes d'antenne gratuites

C'est similaire aux 15 minutes d'antenne gratuites que les animateurs du titre obtiennent souvent pour eux-mêmes dans "Joko & Klaas contre ProSieben". Ces moments ne sont pas rares, et l'équipe livre souvent un contenu socialement pertinent ou informe les téléspectateurs sur divers sujets.

"La Question Cruciale des Droits de l'Enfant"

Le dimanche soir (18 août), l'humoriste Carolin Kebekus (44 ans) a étonnamment pris les commandes du programme télévisé sur la première chaîne pour les téléspectateurs. Au lieu de la répétition habituelle de "Ein Freund, ein guter Freund" ou "Münster Tatort", la discussion a porté sur "la question cruciale des droits de l'enfant" à 20h15, comme l'a annoncé le diffuseur quelques minutes après l'incident dans un communiqué de presse intitulé #ENFANTSdérangent. Le "Tatort" a été reporté de 15 minutes pour accommoder l'action. Cependant, ce n'est pas seulement l'écran de télévision qui a été perturbé, mais aussi les plateformes de médias sociaux de divers formats d'ARD tels que "Tagesschau" et "Sportschau" ont été signalés comme "interrompus" par des enfants ce soir-là.

"À moins que nous ne priorisions les droits de l'enfant, notre système entier est en danger", met en garde Kebekus, qui est récemment devenue mère. "Les enfants méritent notre attention particulière parce qu'ils sont notre avenir. Nous devons les protéger, nous assurer qu'ils se sentent entendus, vus et aimés. Et ils devraient même perturber, bon sang, à 20h15 sur la première chaîne", ajoute-t-elle.

La directrice de programme d'ARD, Christine Strobl, souligne également l'importance de l'ARD Mediathek, où l'on peut trouver plus d'informations sur le sujet : "Les questions importantes nécessitent une attention considérable - et parfois, nous devons emprunter des chemins inhabituels pour mettre en lumière les sujets pertinents. C'est notre responsabilité d'informer les gens sur les questions pressantes. Pour y parvenir, nous avons développé une offre complète dans l'ARD Mediathek, que nous cherchons maintenant à promouvoir avec l'action #ENFANTSdérangent pour susciter le débat public sur ce sujet vital."

Les Téléspectateurs Manifestent Leur Soutien

L'action avec Carolin Kebekus a été diffusée en tant que clip sur le canal Instagram d'ARD. "Grâce à Carolin Kebekus, les enfants prennent le contrôle. Il est inhabituel pour les petits de recevoir une plateforme pour mettre en avant des questions critiques. Cela change maintenant : #ENFANTSdérangent le programme d'ARD", ont légende les créateurs du clip. Les réactions des téléspectateurs dans la section des commentaires sont majoritairement positives.

"Wonderful action!!! [...] Les droits de l'enfant sont importants", apprécie un utilisateur. Un autre follower est surpris : "Amazing! Je m'attendais à regarder Tatort et j'ai cru que ma télévision était en panne... Maintenant seulement les enfants ont une voix !"

L'Association allemande d'aide à l'enfance a exprimé son approbation : "Excellent action. Les enfants ont des droits, et nous devons les défendre." UNICEF Allemagne a également félicité l'action. SOS Villages d'Enfants d'Autriche a élaboré davantage dans la section des commentaires : "Quelle action fantastique. Le football est interdit, l'oisiveté et la fonctionnalité, les places de parking au lieu des terrains de jeux - les enfants doivent s'adapter à un monde centré sur les adultes. Ce dont les enfants et les jeunes ont besoin pour grandir en bonne santé est souvent mis de côté dans la société."

Même l'émission de quiz populaire "Gefragt - gejagt" a participé à l'action en commentant : "Nous sommes ravis d'avoir participé à cela !"

