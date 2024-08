- En raison de leur importance pour la sécurité, ils préconisent une immigration réglementée.

Le plan de sécurité proposé par le gouvernement fédéral en réponse à l'incident de couteau à Solingen est salué par le président du gouvernement de Basse-Saxe, Stephan Weil, comme allant dans la bonne direction. "Dans l'ensemble, le plan semble positif", a déclaré le politique du SPD. "Cependant, il est encore trop tôt pour une évaluation approfondie; nous devons d'abord examiner les détails."

Weil a applaudi l'union de vues du SPD, des Verts et du FDP sur cette question. "C'est une entente notable", a déclaré le chef du gouvernement. Il a également apprécié la décision du gouvernement fédéral d'impliquer les États dans le processus.

"C'est une question de nombreux petits écrous"

"Weil a déclaré : "Nous voulons tous que les citoyens se sentent en sécurité dans notre pays et que la migration soit gérable et réglementée. Cependant, personne ne doit donner l'impression qu'il existe un levier important pour réduire davantage la migration irrégulière. Il s'agit de nombreux petits écrous, et c'est positif que la coalition du trafic d'influence ait convenu d'une ligne directrice commune."

La chancelière fédérale Olaf Scholz (SPD) a annoncé la création d'un groupe de travail sur la sécurité et la migration, composé de représentants des trois partis de la coalition, ainsi que des États et de l'Union, la plus grande force d'opposition, à partir de la semaine prochaine. Basse-Saxe partage actuellement la co-présidence de la Conférence des ministres-présidents.

Le plan de sécurité proposé comprend des règles plus strictes pour le port de couteaux en public, des exigences accrues pour les permis de port d'armes et le retrait de certains avantages pour les demandeurs d'asile.

