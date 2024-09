arrêt de travail des artistes interprètes - En raison de la grève en cours à Hollywood, le studio Babelsberg subit des pertes financières.

Le conflit prolongé entre les scénaristes et acteurs américains il y a plus d'un an a causé le chaos et des retards dans les productions au studio de cinéma Babelsberg à Potsdam. L'entreprise a subi des pertes financières importantes, comme le révèle son rapport annuel 2023 récemment publié, une information également partagée précédemment par "Märkische Allgemeine".

L'un des projets touchés était un projet de cinéma dirigé par le réalisateur Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Darjeeling Limited"), qui a été reporté à cette année. Selon le rapport annuel, il y a eu une baisse notable des commandes dans tous les domaines du Studio Babelsberg.

Les revenus ont chuté - des millions de pertes

En conséquence, les revenus ont diminué considérablement, passant d'environ 108,7 millions d'euros en 2022 à environ 21,1 millions d'euros en 2023. À la fin de l'année, le groupe de studios a enregistré une perte d'environ 3,1 millions d'euros en 2023, comparé à un bénéfice d'environ 2,8 millions d'euros l'année précédente.

Les pertes auraient été encore plus importantes sans l'aide financière d'environ 6,5 millions d'euros du propriétaire américain du studio de cinéma, le groupe Cinespace, qui est affilié au fonds immobilier TPG Real Estate Partners. En raison de la mauvaise situation des commandes, plusieurs employés ont été placés en chômage partiel.

Les conséquences du conflit hollywoodien se font toujours sentir cette année. Selon le rapport annuel, "Studio Babelsberg AG" a dû annuler au moins une suite de série pendant l'exercice financier 2024. Cependant, le rapport prévoit une forte augmentation des revenus globaux du groupe par rapport à 2023, principalement en raison de la reprise et de la poursuite des projets arrêtés et reportés à 2024. Malgré une prévision de perte, elle sera considérablement plus faible que l'année précédente, comme il est indiqué.

