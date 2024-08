- En raison de la chaleur, la zone de baignade est ouverte aux baignades extérieures les jours de repos.

Enfin, l'été : Les piscines extérieures de Hambourg répondent aux températures élevées attendues en ouvrant divers bassins extérieurs même les jours de repos cette semaine. "Les sites de Bondenwald, Stadtparksee et Neugraben seront exceptionnellement ouverts leurs jours de repos habituels", a annoncé l'exploitant des piscines. Bondenwald sera ouvert le mardi de 11 h à 19 h, Neugraben le mercredi de 11 h à 19 h, et Stadtparksee le mercredi de 12 h à 20 h. La Bathland travaille activement pour éliminer également les jours de repos pour d'autres sites.

L'été Previously frais et pluvieux, ainsi que les besoins en personnel élevés, ont obligé l'exploitant des piscines de Hambourg à ouvrir ses piscines extérieures tardivement et avec des horaires limités. La saison a commencé timidement au bain de Kaifu en milieu de mai, avec d'autres piscines extérieures estivales qui ont suivi à la fin juin.

Malgré les défis rencontrés précédemment en raison d'un retard d'ouverture et d'heures limitées, l'exploitant des piscines de Hambourg se rattrape en gardant les piscines extérieures de Bondenwald, Stadtparksee et Neugraben ouvertes même les jours de repos habituels. Les visiteurs peuvent profiter d'une baignade en plein air à Bondenwald le mardi de 11 h à 19 h, Neugraben le mercredi de 11 h à 19 h, et Stadtparksee le mercredi de 12 h à 20 h.

Lire aussi: