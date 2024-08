- En raison de certaines circonstances, Poutine trouve difficile d'expulser de force les Ukrainiens résidant à l'intérieur des frontières russes. (Kursk <unk>)

Il y a environ trois semaines, l'Ukraine a lancé une offensive surprise contre Kursk, prenant les Russes au dépourvu. De petites unités de forces spéciales ont infiltré profondément en territoire russe, ouvrant la voie aux troupes conventionnelles.

Les autorités russes ont sous-estimé ou mal interprété les préparatifs de l'offensive ukrainienne. De plus, la région était peu développée en termes de fortifications. Les conscrits inexpérimentés ont eu du mal à repousser les Ukrainiens, et les rares forces russes combat- prêtes ont été prises de court en raison d'un manque de structures défensives interconnectées, à l'inverse de la Donbass. Trois semaines plus tard, les Russes étaient toujours incapables d'arrêter complètement l'avancée ukrainienne, mais ils ont réussi à la retarder, rendant difficile pour les Ukrainiens de pousser plus loin dans le pays.

La percée de Kursk pourrait s'étendre

Cependant, l'arsenal ukrainien n'est pas encore épuisé. Il semble que des brigades supplémentaires sont toujours stationnées dans la région, prêtes à rejoindre le combat. Actuellement, l'avancée ukrainienne ressemble à une main ou un trèfle, s'étendant vers les localités de Komarovka, Korenewo, Ol’govka, Semenovka, Malaya Loknya et Martynovka. Elle pourrait également s'étendre vers l'ouest. Là, les Ukrainiens ont réussi à endommager les ponts sur la rivière Seym et à attaquer les ponts de pontons des troupes russes, entravant ainsi considérablement les lignes d'approvisionnement des forces russes entre la rivière et la frontière ukrainienne. Si les Ukrainiens parviennent à capturer cette zone, leur territoire contrôlé s'étendra considérablement, et la rivière servira de ligne de défense naturelle.

La contre-offensive nécessite une planification

Quant à ce que la Russie a fait jusqu'à présent, elle a envoyé des bataillons individuels pour bloquer les routes principales dans les localités et lancé des contre-attaques. Cependant, les Russes n'ont pas encore établi une défense continue. Au lieu de cela, ils ont déployé des unités mobiles de chasse, rendant risqué pour les Ukrainiens de contourner les positions russes et d'avancer, par exemple, par des sentiers forestiers. Ces convois peuvent être ciblés par des commandos russes.

En substance, les Russes n'ont pas suffisamment de troupes dans la région pour la défense, sans parler d'une contre-offensive d'envergure. Il y a également un manque de matériel lourd tel que des chars et des véhicules blindés. La puissance de feu russe dans la région est fournie par des unités de drones qui peuvent être déployées rapidement et l'utilisation libérale de missiles Iskander à longue portée. Cela ne suffira pas à déloger les Ukrainiens de leur saillie. Militairement, un reconquête n'est pas recommandée, mais pour des raisons politiques, le Kremlin est peu likely to tolerate the Ukrainians permanently occupying Russian territory.

L'offensive russe dans la Donbass progresse sans manœuvres à haut risque, les Russes opérant lentement mais méthodiquement. Cependant, une telle approche dans la région de Kursk nécessite une planification approfondie. Des troupes supérieures en nombre avec des chars et de l'artillerie doivent être déployées dans la région, et des positions et fortifications protégées doivent être construites pour elles. La logistique d'une offensive d'envergure doit être mise en place, des ateliers de maintenance, des installations médicales aux dépôts de munitions. Simultanément, les Ukrainiens utiliseront le temps pour fortifier les zones capturées avec leurs propres positions. Cela prendra des mois, même si les Russes réussissent, pour récupérer réellement la zone.

Combats brutaux à Kursk

Jusqu'à présent, les deux camps cherchent à infliger de lourdes pertes à l'autre. Les Russes doivent transporter leurs troupes et leur équipement par un nombre limité de routes, les rendant vulnérables aux attaques. Le problème des Ukrainiens est que leur avancée en saillie est ciblée par les Russes avec des armes à longue portée et des bombes glissantes mortelles. L'objectif principal des Russes est d'éliminer les systèmes de lancement de roquettes multiples et les systèmes de défense aérienne que Kyiv a déployés au front de Kursk. L'espoir de Kyiv est que ses alliés autorisent des frappes en profondeur sur le territoire russe, permettant d'attaquer les aéroports et les hubs d'approvisionnement russes, affaiblissant ainsi considérablement le pouvoir russe.

La riposte de Poutine

La stratégie de Poutine diverge de celle-ci. Bien qu'il ait besoin de temps pour se préparer à Kursk, il n'est pas inactif à l'est. La Russie espère que la résistance ukrainienne s'affaiblira progressivement, permettant à leurs propres forces de saisir des positions et des villes clés. Si leurs forces réussissent, Kyiv pourrait être contraints d'abandonner l'opération de Kursk pour renforcer ses positions à l'est. Pour ce faire, l'allié de Poutine, la Biélorussie, a déployé des troupes à la frontière avec l'Ukraine, contraignant Kyiv à stationner ses propres troupes en réponse.

La riposte anticipée de Poutine a eu lieu le lundi 26 août. La Russie a lancé une attaque massive à l'aide de roquettes, de missiles de croisière et de drones, ciblant l'ensemble du territoire ukrainien. L'objectif principal était l'infrastructure énergétique du pays. Il est également suspecté que l'aéroport accueillant les chasseurs F-16 a été cible

