- En raison de certaines circonstances, l'Ukraine est engagée dans des actions offensives contre la Russie.

L'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk cause un choc – même à Moscou

L'avancée inattendue de l'Ukraine dans la région russe de Kursk a laissé tout le monde stupéfait – y compris les alliés occidentaux et les officiels militaires russes. Mais pourquoi la stratégie du président Volodymyr Zelensky et du chef de l'armée Oleksandr Syrsky surprend-elle tout le monde ? L'analyste militaire Christian Mölling a déclaré lors du podcast franc "The Situation - international" vendredi dernier : "Nous n'aurions jamais cru que les Ukrainiens seraient aussi courageux et lanceraient une telle offensive." Malgré l'intensité du conflit dans le Donbass, il y a des justifications pour ce mouvement.

Le directeur de recherche de l'Institut allemand d'études internationales et de sécurité a énuméré trois facteurs principaux : l'Ukraine se prépare à la possibilité que Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine et la contraigne à des négociations de paix rapides en réduisant le soutien américain. Ensuite, la saisie des territoires occupés par la Russie peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir au moins des exigences minimales. De plus, les territoires occupés par la Russie fonctionnent comme une zone de contention pendant le conflit, car les attaques sur les villes ukrainiennes devraient parcourir de plus grandes distances. Enfin, les Ukrainiens ont réussi à modifier la perception publique – ils ne sont plus considérés comme des éternels ratés, mais comme des réalisateurs.

La offensive ukrainienne : perspectives différentes entre Kyiv et Washington

Mölling a attribué la surprise face aux actions de l'Ukraine aux contrastes mentaux entre les décideurs de Kyiv et les stratèges de Bruxelles ou de Washington, déclarant : "Ceux-ci se battent pour leur survie, tandis que les autres théorisent la guerre depuis la fin de la guerre froide." Zelensky est obligé d'agir avec ce qu'il a. Pour les Ukrainiens, il semble qu'ilsmaintiendront la zone tampon aussi longtemps qu'ils resteront offensifs, et s'ils peuvent la préserver, ils auront un moyen de pression. Mölling a reconnu que l'Ukraine devra se retirer dans la partie est du pays face aux attaquants. Cependant, il ne s'attend pas à une avancée russe rapide et significative.

"La Russie s'efforce sans relâche"

Mölling a de nouveau plaidé en faveur d'un assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales par les Ukrainiens. "La peur de l'escalade et des lignes rouges est essentially invalid", a-t-il déclaré. "La Russie fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner ce conflit." L'issue de la guerre est cruciale pour l'Occident. "Il s'agit de répondre à la question de savoir dans quelle mesure la Russie exerce un pouvoir sur l'Europe – pas seulement sur l'Ukraine."

