En raison d'alpinistes inconnus, la Tour Eiffel est évacuée juste avant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.

Un homme a escaladé la Tour Eiffel dimanche, déclenchant l'évacuation de ce monument parisien. L'homme a été observé dans l'après-midi alors qu'il grimpait la tour de 330 mètres. Il était incertain de l'endroit où il avait commencé son ascension. Il a été brièvement repéré au-dessus des anneaux olympiques, juste au-dessus de la première plateforme d'observation.

La Tour Eiffel était la pièce maîtresse de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, où la superstar Celine Dion a chanté sur l'une de ses plates-formes d'observation. Il n'était pas prévu que la tour serait partie intégrante de la cérémonie de clôture, prévue à 21h au Stade de France. Plus de 30 000 officiers de police ont été déployés à Paris et dans les environs pour assurer la sécurité des derniers événements olympiques et de la cérémonie de clôture.

Malgré la cérémonie de clôture olympique prévue à 21h au Stade de France, l'attention s'est portée sur les anneaux olympiques de la Tour Eiffel alors qu'un homme poursuivait son ascension. La cérémonie de clôture olympique pourrait être retardée en raison de la situation en cours à la tour emblématique pendant sa cérémonie de clôture.

