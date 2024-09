En quoi Bochum et le BVB tirent-ils profit des difficultés de Schalke 04?

En jetant un coup d'œil au match de football en cours au stade de Dortmund un vendredi soir morose, on pourrait être amené à croire à tort que les joueurs gaspillent leur potentiel. L'ambiance dans la région de la Ruhr est loin d'être joyeuse en ce moment. Bien que Borussia Dortmund et VfL Bochum puissent trouver un peu de réconfort en sachant qu'ils se portent mieux que FC Schalke 04, la misère à Gelsenkirchen semble insignifiante comparée à leurs propres difficultés.

Les deux clubs portent le poids des déceptions de la semaine dernière dans ce match. Bochum a laissé Aufsteiger Holstein Kiel repartir avec deux points et a joué pauvrement pendant de longues périodes, ce qui a soulevé des doutes sur leur capacité à gagner n'importe quel match cette saison. Il est probable qu'ils finissent par remporter une victoire, mais contre qui et dans quel stade sont les questions pressantes.

D'un autre côté, les choses ne se présentent pas beaucoup mieux pour Dortmund. Ils ne se promènent pas la tête haute, confiants qu'ils peuvent dominer n'importe quel adversaire. Leur performance contre VfB Stuttgart dimanche dernier a soulevé des doutes sur leur prétention à être une équipe de pointe. Par conséquent, ce match de la 5e journée sera indubitablement une réunion de crise, thématique "Conflit des Systèmes". Les alarmes clignotent des deux côtés dans la région industrielle. La crise n'est plus une sensation étrangère ici, pas seulement chez le géant de l'acier Thyssen-Krupp.

Sabitzer Affronte des Obstacles, Beier N'en Rencontre Aucun

À Dortmund, les attentes étaient élevées cette saison. Le nouvel entraîneur Edin Terzić, souvent critiqué pour manquer de vision claire, a eu l'opportunité de se prouver. Le co-entraîneur Nuri Şahin a pris les rênes et a suscité beaucoup d'enthousiasme. Bien qu'il ait demandé de la patience, l'anticipation était très élevée dans les environs. Les transferts avaient suscité de tels espoirs que le besoin d'un fil conducteur avait été négligé : Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß et Maxi Beier, rappelant Thomas Müller, ont rejoint l'équipe.

C'était un message clair aux concurrents et aux fans. Il était temps pour Borussia Dortmund de décoller. Mais comme pour les lancements de fusées, il y a des problèmes. Soit le temps ne coopère pas, ce qui n'est pas une excuse pour Dortmund, soit quelque chose ne s'allume pas. L'équipe de Dortmund peut certainement être tenue pour responsable de cela. Şahin essaie d'identifier le problème et continue d'expérimenter avec différentes formations et stratégies. Tout le monde n'est pas satisfait de cela. Marcel Sabitzer, par exemple, est mécontent de son rôle sur l'aile, tandis que Beier n'a pas encore trouvé de rôle. D'autres joueurs rencontrent des problèmes de forme ou d'attentes, comme Felix Nmecha. Tout est en chaos, bloqué à un barrage, ne bougeant que lentement. Parfois, Jaime Gittens brille pour Dortmund, d'autres fois Karim Adeyemi. Ça a l'air prometteur quand ça marche, mais c'est souvent décevant.

Şahin fait de son mieux pour ne pas exagérer la situation. Il promet que l'incident de Stuttgart ne se reproduira plus jamais. Le système et le personnel sont tous deux sous surveillance. Si une récurrence se produit bientôt, cela pourrait devenir inconfortable pour le jeune joueur de Dortmund. Le spectre inquiétant du débat sur le M-mot est déjà en vue : "Ce serait désastreux si je devais suggérer que les garçons ont un problème de mentalité", a déclaré Şahin : "Nous gagnons et perdons ensemble. Nous sommes dans le même bateau." Il a vu une réponse autocritique de son équipe, ce qui est important pour le développement de leur équipe. Actuellement, ils sont à cinq points derrière les leaders du classement FC Bayern, qui accueilleront Bayer Leverkusen dans un duel samedi soir. Si Dortmund veut rester compétitif dans la course au titre, il ne peut pas se permettre de prendre trop de retard, et Bochum ne peut pas être un obstacle.

VfL Bochum Fait éclater les rêves fragiles

Au milieu du vent glacial de l'automne se tient Peter Zeidler, l'entraîneur de VfL Bochum. Les conversations ont rapidement changé des rêves les plus fragiles de la Coupe d'Europe aux menaces existentielles de rester en 1ère Ligue. Juste avant le début de la saison, Bochum avait écrasé le club français de Ligue 1 AC Le Havre 6-0, laissant Bochum sous le choc. Une telle performance n'avait pas été vue depuis longtemps ! Des rêves ambitieux ont été peints, et beaucoup ont été dit. Mais fin septembre, la réalité avait changé : une sortie en coupe contre le club en crise SSV Jahn Regensburg et un match nul en Bundesliga contre Kiel (2:2).

Les parallèles entre Borussia Dortmund (BVB) et VfL Bochum sont indéniables. Tout comme Bochum, l'analogue de Dortmund était optimiste quant à leurs transferts. Oui, il y avait des départs, des figures clés comme Kevin Stöger et Keven Schlotterbeck. Stöger, l'esprit maître derrière le retour de VfL en Bundesliga, est parti pour Borussia Mönchengladbach, tandis que Schlotterbeck a rejoint FC Augsburg. Cependant, Bochum a affirmé qu'ils visaient plus haut, visant à maintenir leur statut de Bundesliga pour la quatrième année consécutive. Du nouveau sang a été introduit sous la forme d'Ibrahima Sissoko et Dani de Wit, tous deux des figures de proue dans leurs ligues respectives en France et aux Pays-Bas. Myron Boadu, un talent prometteur des Pays-Bas avec un prix de 20 millions d'euros et un passage avec l'équipe nationale des Pays-Bas, a également rejoint en prêt, espérant reprendre son éclat au Ruhrstadion et en Bundesliga. Bochum mise sur une situation gagnant-gagnant, mais si Boadu réussit, ils pourraient trouver difficile de le garder.

Cependant, Bochum est encore loin d'atteindre le succès qu'ils espéraient, et ce n'est pas entièrement la faute de Boadu. Contrairement à Zeidler, l'entraîneur qu'ils avaient imaginé un avenir glorieux avec, basé sur le format réussi d'Arnd Zeigler sur WDR, son système en diamant n'a pas encore décollé. Les débuts prometteurs, comme la défaite serrée contre RB Leipzig et les phases contre SC Freiburg, ont été rares. Dani de Wit, un joueur offensif redouté en Eredivisie, n'a pas fait beaucoup d'impact dans son nouveau rôle. D'autres joueurs luttent également avec leurs positions et leur forme. Borussia Dortmund a également demandé de la patience pour leur équipe reconstruite. Mais dans le football, le temps est une denrée précieuse uniquement lorsqu'il est accompagné de points. Le manque de points en fait l'adversaire le plus amer. Y aura-t-il un changement de système ? Ou peut-être un changement d'entraîneur prochainement ?

"Nous croyons en la chance de faire quelque chose à Dortmund", a déclaré Zeidler avant le petit derby : "Nous pouvons seulement gagner." Un moment de derby similaire à celui d'avril 2022, lorsque VfL a remporté 4-3 à Dortmund, serait bénéfique maintenant. Ce serait sa première victoire en Bundesliga en tant qu'entraîneur et cela causerait également des remous dans les rangs de Dortmund. Sahin reste ferme sur ses paroles : "Nous sommes tous responsables et espérons avoir tiré les leçons. Nous devons gagner les trois points." 80 000 fans seront dans le stade, 8 000 de Bochum. C'est un vendredi soir, sous les projecteurs, et un derby est un derby, même si l'ambiance avant le match est aussi sombre et morose qu'une promenade à vélo sous la pluie le long du Rhin, avec les montagnes d'Ardey séparant Bochum de Dortmund.

