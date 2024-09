- En prison en raison de son association avec l'EI - arrêté après avoir été condamné.

En raison de son soutien à un groupe extrémiste connu sous le nom de l'État islamique (EI), un Syrien de 29 ans a écopé d'une peine de trois ans à Berlin. L'individu, qui était recherché, a été arrêté peu après le verdict et est actuellement détenu en détention préventive, comme l'a confirmé un porte-parole du tribunal. Il convient de noter que la décision est encore soumise à une approbation finale.

Selon la décision du tribunal de Berlin, cet individu, qui professait des idéologies islamiques extrêmes, a rejoint l'organisation terroriste État islamique en 2014 dans son pays natal. Selon le verdict, il a été chargé de tâches mineures, telles que le contrôle du personnel et des véhicules. Cependant, il était mécontent de son rôle et s'est rendu en Allemagne en 2015, où il a obtenu le statut de réfugié.

Pourtant, il a continué à rester en contact avec plusieurs membres de l'EI basés en Syrie et est resté loyal au groupe, comme l'a mentionné le juge lors du verdict d'aujourd'hui. Entre autres choses, il a collecté des informations sur un défenseur des droits de l'homme syrien résidant à Berlin et a diffusé de la propagande de l'EI via diverses plateformes de messagerie pour attirer plus de partisans et de recrues.

