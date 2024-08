- En prévision d'une rencontre difficile en conférence, Heidenheim se prépare à affronter Chelsea.

1. Le FC Heidenheim accueillera avec honneur le prestigieux FC Chelsea sur son terrain pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, comme décidé par le tirage au sort à Monaco. Outre les Anglais, le club allemand affrontera le club suisse FC St. Gallen et les Slovènes d'Olimpija Ljubljana lors de ses matchs à domicile. Ses déplacements le mèneront en Turquie, face au club de Basaksehir Istanbul, en Écosse, contre le Heart of Midlothian, et à Chypre, contre le Pafos FC.

"Accueillir six fois champions d'Angleterre de Premier League et double vainqueur de la Ligue des Champions, le FC Chelsea, dans notre Voith Arena sera sans doute un autre moment marquant dans les annales de notre club FCH", a déclaré Holger Sanwald, président du club de Heidenheim, à propos de leur adversaire de choix. "Nous sommes ravis de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence et, comme toujours, notre ambition est d'aller plus loin !"

Faisant ses débuts en Coupe d'Europe, le club de cette municipalité de l'Ostalb, comptant environ 50 000 habitants, a atteint pour la première fois de son histoire la Bundesliga la saison dernière, terminant huitième du classement. Cette performance les a directement qualifiés pour la Coupe d'Europe. Avec six matchs supplémentaires en Ligue Europa Conférence prévus avant Noël, leur premier match est prévu pour le 3 octobre.

En Bundesliga, le Heidenheim, qui a remporté tous ses matchs officiels cette saison, accueillera le FC Augsburg dimanche (15h15/DAZN).

Promu directement en Coupe d'Europe

