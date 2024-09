- En préparation pour le prochain épisode de la série Rocky, voici ce qu'il faut attendre.

Dans le spin-off de "Rocky", intitulé "Creed", l'histoire tourne autour du fils de l'ennemi juré de Rocky Balboa, Apollo Creed, interprété par Carl Weathers. Cette franchise s'est distinguée de son prédécesseur massif avec chaque suite, notamment dans "Creed III - L'Héritage de Rocky", où Sylvester Stallone était absent de son rôle classique pour la première fois. Réalisé par Michael B. Jordan, le film continue de captiver le public, avec sa première diffusion télé gratuite sur ProSieben le 1er septembre.

L'intrigue repose sur Adonis "Donnie" Creed (interprété par Jordan), qui est maintenant propriétaire d'un studio de boxe à Los Angeles, transmettant son savoir-faire aux athlètes en herbe. Son temps est partagé entre sa femme Bianca (Tessa Thompson) et leur fille sourde Amara, qui s'intéresse de plus en plus à la boxe. Cependant, leur vie paisible est perturbée par Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors), un ancien ami devenu adversaire en raison d'un incident amer du passé qui a conduit Majors en prison, tandis que Jordan s'en est sorti indemne. Les deux s'affrontent dans le ring, cherchant vengeance.

La Question d'une Quatrième Suite

Avec des chiffres impressionnants au box-office, "Creed III" a suscité des spéculations sur une possible quatrième partie. En novembre 2023, Irwin Winkler, producteur hollywoodien, a confirmé le retour de la série "Creed", avec Michael B. Jordan prévu pour réaliser et jouer. Les informations concernant la suite sont restées rares, bien que Winkler ait mentionné que la pré-production commencerait dans l'année. La fenêtre de sortie prévue est pour le début de 2026, sans détails d'intrigue révélés pour le moment.

La Distribution

Sylvester Stallone est peu probable de réapparaître en tant que Rocky Balboa, selon ses déclarations publiques. Stallone considère son histoire comme définitivement conclue dans "Creed II", tout en nourrissant une rancœur envers le producteur Winkler pour avoir якtivement exploité les deux franchises. L'avenir de Jonathan Majors pourrait être similaire, étant donné sa condamnation pour violence domestique l'année dernière, ce qui a conduit Hollywood à reconsidérer ses rôles.

