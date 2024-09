En Premier League, le joueur de Chelsea, Cole Palmer, a marqué un record en marquant quatre buts avant la mi-temps.

Après un égalisation pour Chelsea à la 21e minute, Palmer a converti un penalty et un coup franc exceptionnel dans les 10 minutes suivantes, réalisant son triplé. Il a ajouté un quatrième juste avant la mi-temps avec une finition du premier temps sur passe de Sancho.

Quatre autres joueurs ont marqué quatre buts en une seule mi-temps d'un match de Premier League, mais le joueur de 22 ans Palmer est le premier à réaliser cet exploit en première mi-temps.

Il a également eu quelques autres occasions pendant ce temps, frappant la transversale avec une tentative et marquant depuis une position hors-jeu avec une autre. Plus tard en deuxième mi-temps, Palmer a eu une chance de marquer son cinquième, face à face avec le gardien de Brighton, mais son tir est passé à côté.

Palmer a commenté son exploit lors d'un entretien avec Sky Sports après le match, "Les gars m'en ont parlé juste après. Je suis vraiment content. J'étais énervé d'avoir raté cette occasion en deuxième mi-temps, c'était tôt, autour de la 55e ou 56e minute, donc j'aurais dû marquer celle-là."

Georginio Rutter a donné l'avantage précoce à Brighton à Stamford Bridge lorsque Chelsea a échoué à dégager le ballon, permettant au Français de marquer de la tête malgré la pression du gardien Robert Sánchez et du défenseur Marc Cucurella.

Cependant, la brillance de Palmer a rapidement douché les espoirs de Brighton de construire sur leur avance précoce.

Palmer a ouvert le score en combinant avec Nicolas Jackson, suivi d'un penalty après une faute sur Sancho. Palmer se rapprochait d'un autre record, ayant marqué le plus de penalties en Premier League sans en rater, actuellement à 10, un de moins que Yaya Touré.

Un coup franc magnifique de 25 mètres a couronné le triplé de Palmer. Ensuite, une autre erreur défensive de Chelsea a conduit Brighton à marquer, portant le score à 3-2. Carlos Barlebo a profité d'une passe ratée de Sánchez et a tiré dans le but.

La première mi-temps était encore animée, avec Palmer marquant son quatrième but sur passe de Sancho avec une finition du premier temps. Chelsea a eu plus d'occasions de prolonger leur avance en deuxième mi-temps, avec Jackson ayant un tir dégagé sur la ligne par Adam Webster, et Palmer manquant l'occasion d'égaler le record de buts en un match de Premier League lorsqu'il a tiré à côté peu après.

Chelsea a remporté ses quatre derniers matchs en toutes compétitions confondues, montant à la quatrième place du classement, à un point derrière Manchester City et Arsenal, et à deux points de Liverpool.

L'entraîneur Enzo Maresca a salué la performance de Palmer, "C'est un joueur spécial, un type simple, un type humble. Il n'a pas besoin de dire aux gens à quel point il est bon, vous pouvez le voir clairement. Bien sûr, marquer quatre buts est une grande performance. Mais je dis à Cole, il a marqué quatre buts, il aurait pu en marquer deux ou trois de plus, donc c'est bien qu'il continue à être affamé et ambitieux."

Les quatre buts de Palmer en première mi-temps battent le record de buts marqués en une seule mi-temps d'un match de Premier League par un joueur, dépassant les réalisations précédentes dans le sport. During the game, Palmer has shown his prowess in football, scoring one goal from a direct free-kick, a common technique in the sport.

Lire aussi: