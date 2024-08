- En préconisant une transition accélérée dans la transformation de la viande, Greenpeace est ferme.

Selon un sondage de Greenpeace, il y a eu une légère amélioration dans les supermarchés proposant de la viande d'élevage animalier de meilleure qualité, mais la plupart des produits sont toujours classés aux stades d'élevage 1 et 2 les moins bons. Ces deux stades représentent 82,5 % de la sélection, en baisse par rapport aux 87,4 % de l'année dernière. Le stade 1, le plus bas, qui répond au minimum légal, représente 11,5 % des produits.

Heureusement, aucun supermarché ne vend plus de poulet du stade 1, a expliqué Greenpeace. Pour le porc, le pourcentage est maintenant de 0,9 %, mais pour le bœuf, il est plus élevé à 60,5 %. L'experte de Greenpeace, Christiane Huxdorff, a suggéré que les supermarchés devraient accélérer leurs efforts à l'avenir pour éliminer la viande de qualité inférieure de leurs rayonnages réfrigérés et atteindre leurs objectifs intermédiaires.

Greenpeace a noté que toutes les chaînes sondées se sont engagées à abolir complètement la viande du stade 1 d'ici 2025 au plus tard. L'organisation considère les stades 1 et 2 comme préjudiciables au bien-être animal.

Les étiquettes font référence à la classification volontaire introduite par les grands supermarchés en 2019, présentant la "Forme d'élevage" et les numéros 1 à 4, représentant quatre stades allant de "Logement en stabulation" à "Prestige", avec des exigences croissantes en matière d'espace et de conditions de vie.

Un passage à cinq stades est actuellement en cours, alignant l'étiquette privée sur un système d'étiquetage obligatoire futur. Initialement, cela s'appliquera au porc frais en 2025 et inclura également cinq stades.

Malgré les efforts de Greenpeace, une partie importante des offres de bœuf est toujours classée au stade d'élevage animalier de qualité inférieure 2. Progressivement, les supermarchés devraient intégrer plus de pratiques d'élevage animalier des stades 3 et 4 dans leurs pratiques d'élevage pour un meilleur niveau de bien-être.

Les pratiques d'élevage animalier ont un impact significatif sur le bien-être des animaux d'élevage, il est donc essentiel que les supermarchés priorisent les stades d'élevage plus élevés comme 3 et 4 dans leurs politiques d'approvisionnement et de vente de viande.

