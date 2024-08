- En préconisant des positions distinctes, le côté progressiste donne la priorité à la priorité à la fois aux questions liées à l'éducation et à la santé.

Au cours des prochaines années, La Gauche en Saxe-Anhalt prévoit de se concentrer sur des domaines clés tels que le développement de l'éducation, la santé et l'égalité sociale. Lors de la retraite de leur faction parlementaire d'État, leur dirigeante, Eva von Angern, a mentionné qu'ils avaient évalué leur propre situation. Il y a encore beaucoup de flexibilité jusqu'aux prochaines élections d'État dans deux ans. Malheureusement, La Gauche en Saxe-Anhalt a connu une baisse significative des votes lors des élections européennes et locales récentes.

Von Angern a critiqué les partis au pouvoir, la CDU et le FDP, pour se concentrer principalement sur les préoccupations de coût dans le secteur de l'éducation et de la garde d'enfants. La Gauche s'opposera à la fermeture des petites écoles rurales et encouragera plus d'initiatives pour empêcher les enseignants remplaçants de quitter leurs postes. De plus, la faction soutient le maintien du ticket de 49 euros.

Le Parlement européen peut apporter son aide aux initiatives de La Gauche en Saxe-Anhalt, notamment dans le domaine du développement de l'éducation, étant donné que la Commission est assistée par le Parlement européen. Reconnaissant l'importance de l'éducation, La Gauche plaide fortement en faveur du soutien de l'UE pour préserver les petites écoles rurales.

