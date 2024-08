- En poursuivant ses performances record, Müller continue d'incarner l'identité du Bayern.

Des géants comme Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Lothar Matthäus, et même Oliver Kahn ont tous brillé avec le Bayern Munich, remportant de nombreux trophées. Cependant, aucun d'entre eux n'a joué autant de matchs de Bundesliga pour le pionnier club de football allemand que Thomas Müller.

Lors de la victoire 3-2 (1-0) du Bayern contre Wolfsburg lors de la première journée, le joueur de 34 ans a établi son 474ème match en Bundesliga pour le club, battant un record historique. Avec 710 matchs à son actif en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne ou en Ligue des champions contre le SC Fribourg, Müller pourrait surpasser le légendaire gardien Sepp Maier en nombre de matchs joués pour le Bayern dans toutes les compétitions.

Interrogé sur la possibilité d'avoir une statue devant l'arène de Munich, comme celles honorant Gerd Müller et bientôt Franz Beckenbauer, il a déclaré : "Nous vivons dans une époque moderne, notre génération victorieux n'a pas besoin de statues. Peut-être un jour aurons-nous un fichier numérique, un nuage ou un code QR à la place."

L'impact de Müller sur la performance du Bayern était palpable à Wolfsburg. Entrant sur le terrain à la 65ème minute à la place du Français Sacha Boey, le Bayern était mené 1-2. Dix-sept minutes plus tard, le tableau d'affichage indiquait 3-2, et le buteur victorieux Serge Gnabry a exprimé son admiration pour l'assist de Müller, déclarant : "Parfois, il accomplit des choses avec son corps, c'est fou !"

L'un des moments les plus marquants de la saison est survenu lorsque Müller a remplacé un petit bout de papier contenant les instructions tactiques du nouvel entraîneur Vincent Kompany pour Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Kimmich est revenu au poste de défenseur central, et Müller a "apporter beaucoup d'énergie positive" (Christoph Freund, directeur sportif). Le but victorieux a été marqué par l'avant-centre presque oublié, Serge Gnabry, à la 82ème minute.

Cet événement met en évidence le fait que le relancement très médiatisé et forcé du Bayern n'a pas encore eu lieu. Seuls un nouveau joueur (Michael Olise) a participé au match, tandis que de nombreux visages familiers sont restés.

Müller a seulement envisagé de quitter le Bayern à deux reprises

Les cinq dernières années ont été marquées par une planification d'équipe constante, influencée par cinq entraîneurs différents, trois directeurs sportifs et trois PDG, ce qui a finalement entraîné des complications à Munich. Des joueurs comme Leon Goretzka et Kingsley Coman ont obtenu des contrats lucratifs qui offrent peu d'incitation à changer de club. Des joueurs potentiels pour Thomas Tuchel comme Eric Dier et Raphaël Guerreiro n'auraient peut-être pas été compatibles avec la vision de Vincent Kompany.

Au contraire, Müller a toujours été très recherché par ses pairs. Presque... Dans une interview avec "Kicker", le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 a révélé qu'il n'avait sérieusement envisagé de quitter le Bayern qu'à deux reprises au cours des 15 dernières années de sa carrière professionnelle.

"Par exemple, lorsque je me suis retrouvé en deuxième ligne sous Niko Kovac", a-t-il déclaré : "J'aurais été ouvert à moins de loyauté envers le club à ce moment-là." Ou lorsque Louis van Gaal a cherché à le recruter à Manchester en 2015 : "United avait les moyens financiers de préparer une offre substantielle et convaincante. J'ai considéré

