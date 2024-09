- En Pologne, un individu enferme son conjoint dans une écurie pendant une période prolongée.

Une personne estcurrently sous enquête pour avoir maintenu une femme prisonnière dans un enclos à cochons pendant plus de cinq ans, en la soumettant à des traitements extrêmes, selon "Polsat News" citant le parquet. Cet individu de 35 ans est accusé d'avoir abusé systématiquement de la femme de 25 ans, à la fois physiquement et psychologiquement, et de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises. La femme aurait été privée d'accès à l'eau fraîche et aux produits d'hygiène essentiels.

Les conséquences de ce crime présumé pourraient entraîner une peine de prison de 25 ans pour l'individu résidant à Gaiki, en Basse-Silésie. Auparavant, le journal "Bild" a rapporté l'histoire.

Alerte médicale

À l'admission à l'hôpital, le personnel médical a signalé ses préoccupations aux autorités, selon ce que le procureur de Glogow a rapporté à la station de radio. La femme souffrait d'une épaule disloquée, mais la gravité de ses anciennes blessures a choqué le personnel médical. Selon "Polsat News", la femme a accouché d'un enfant à l'hôpital, qui a ensuite été mis en adoption.

La femme a confessé au portail d'actualités locales "Myglogow.pl" qu'elle n'avait pas pu rivel la vérité aux médecins en raison de la peur de subir des dommages supplémentaires, suite aux menaces du 35 ans. L'enquête est toujours en cours.

Un mandat de perquisition a été délivré. Une demande de mandat d'arrêt est en instance. Selon "Myglogow.pl", la femme a rencontré l'accusé sur Internet en 2019. Le village de Gaiki se trouve à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Wroclaw (anciennement Breslau).

La maison du suspect, où les abus présumés se seraient produits, a été décrite par les enquêteurs comme un véritable taudis lors de leur perquisition. Malgré les conditions épouvantables, la femme était déterminée à survivre, vivant dans ce qui s'est essentiellement révélé être un enclos à cochons.

