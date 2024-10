En pleine grève portuaire, il y a une augmentation des achats de papier toilette en raison de la panique généralisée.

Les réseaux sociaux ont été animés par des rapports de pénuries mardi, révélant des espaces vides là où le papier toilette et, dans une certaine mesure, les essuie-tout auraient dû être présents.

Un individu de Virginie a partagé un post sur X, affichant une image de rayonnages vides de son Walmart local, commentant : "Ils ont vidé le papier toilette chez mon Walmart en Virginie. Hoarding de papier toilette 2.0 !"

Un autre utilisateur de X dans le comté de Monmouth, dans le New Jersey, a publié : "Les rayonnages de Costco & Target sont en train de manquer ou de se vidé de papier essuie-tout." Ils ont également mentionné avoir witnessed des gens acheter du papier toilette et de l'eau en réponse à la grève des ports, ajoutant en outre que Costco et Target étaient tous deux en rupture de stock de papier toilette et de papier essuie-tout le matin.

Cependant, la grève des ports qui se propage de la Maine au Texas n'affectera pas l'approvisionnement en ces produits.

Les statistiques indiquent que plus de 90 % de la consommation de papier toilette aux États-Unis provient de factories domestiques, le pourcentage restant étant importé de pays voisins comme le Canada et le Mexique. Cela signifie que la plupart de ces produits sont transportés par rail ou par camion, pas par navires.

Malgré les préoccupations de l'American Forest and Paper Association concernant l'impact potentiel de la grève sur ses membres, l'association a mis en avant la menace pour les exportations vers les marchés étrangers plutôt que les importations. En revanche, la grève pourrait plutôt entraîner un excès de papier toilette, pas une pénurie.

Quoi qu'il en soit, la peur d'une pénurie de papier toilette a déclenché une vague de stockage, alimentée par les souvenirs des restrictions d'approvisionnement imposées en 2020 pendant la pandémie.

Même s'il peut y avoir certaines pénuries de produits en raison de la grève des ports, ces pénuries affecteront principalement les produits périssables, comme les bananes.

Aux États-Unis, les bananes sont le fruit le plus consommé en volume. Environ 90 % de l'approvisionnement en bananes aux États-Unis provient d'importations, plus de la moitié de ces importations entrant par les ports actuellement en grève, selon l'American Farm Bureau. Plus d'un quart de ces importations transitent par un seul port à Wilmington, dans le Delaware.

Malheureusement, les bananes ont une durée de vie courte. Elles deviennent impropres à la consommation deux semaines après avoir été cueillies et expédiées vers les marchés. Comme les expéditeurs n'ont pas pu accumuler un volume significatif avant la grève, ils n'ont pas pu répondre à la demande prévue.

À l'inverse, le papier toilette est très durable et résistant à la décomposition. Tout papier toilette stocké maintenant résistera jusqu'à la prochaine vague d'achats paniqués, même si cela se produit des années plus tard. La grève des ports en cours n'a pas eu un impact significatif sur l'approvisionnement en ce produit durable.

Compte tenu de la grève des ports en cours, certaines entreprises peuvent subir des perturbations temporaires dans leurs chaînes d'approvisionnement pour les produits périssables. Par exemple, l'American Farm Bureau a rapporté que plus de 90 % de l'approvisionnement en bananes aux États-Unis provient d'importations, une partie importante entrant par les ports actuellement en grève. Cependant, la durabilité du papier toilette garantit que tout papier toilette stocké restera utilisable, minimisant l'impact de la grève sur les entreprises qui dépendent de ce produit.

