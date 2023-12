En photos : L'époque angoissante de la musique emo

(CNN) - Le soleil se couche sur les Badlands et Amy Fleischer-Madden regarde dans le viseur de son appareil photo, cherchant parmi les roches rouges et l'herbe de la prairie une silhouette vêtue de noir de la tête aux pieds.

Nous sommes en 1999 et la jeune photographe est en tournée avec Saves the Day, quatre jeunes de Princeton, dans le New Jersey, qui viennent de sortir leur deuxième album, "Through Being Cool". Ils ne le savent pas encore, mais ce disque deviendra le synonyme de la "troisième vague emo", un genre nébuleux qui émerge des garages de banlieue, des sous-sols d'église et des salles de spectacle à travers l'Amérique.

À la fois controversée et confessionnelle, la musique emo est une approche plus douce du punk hardcore, avec des voix fluides et des paroles évocatrices qui font que d'autres groupes l'appellent par dérision le son du "teen angst" (angoisse des adolescents). Mais cela n'a pas d'importance pour le batteur Bryan Newman, que Flesicher-Madden aperçoit accroupi sur le sol, perdu dans le calme du paysage du Dakota du Sud. Elle appuie sur le déclencheur, sachant que les clichés sont tout aussi importants que le concert lorsqu'il s'agit de raconter l'histoire de l'emo.

Je me suis dit : "Cela fait autant partie de l'histoire que le gars sur scène"", explique Fleischer-Madden à propos des moments spontanés qui se produisent souvent pendant les temps morts du groupe entre les concerts, qu'il s'agisse d'une blague loufoque dans la salle verte ou d'une course effrénée vers la douche dans leur chambre d'hôtel miteuse. Nombre de ces images servent de point d'ancrage à son nouveau livre, "Negatives : A Photographic Archive of Emo (1996-2006)". Et cette photo de Newman reste sa préférée, vingt ans plus tard, a déclaré Mme Fleischer-Madden à CNN.

Toute la partie centrale (du livre) s'intitule "Everything and Everyone" (Tout et tout le monde), et cette partie n'est que chaos", a-t-elle déclaré en riant. "C'est le van, les coulisses, dormir dans une baignoire, les coulisses des séances photos, des choses comme ça. Et pour moi, c'est le meilleur. C'est le bon côté des choses".

La création d'une scène

Aperçu des groupes qui ont contribué à façonner l'emo après que la première vague du genre musical a émergé dans les années 80 de la scène hardcore de Washington, "Negatives" présente des centaines d'images, tirées des archives de Fleischer-Madden et du travail d'autres photographes qui ont documenté la scène. Certains des musiciens présentés sont immédiatement reconnaissables - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - d'autres le sont moins. Mais chacun des groupes présentés dans le livre a contribué à influencer la scène emo d'une manière ou d'une autre, et Mme Fleischer-Madden explique que son travail a consisté à déterminer la place de chacun d'entre eux, sur le plan historique et sonore, dans la trajectoire de l'emo.

"Je me suis demandé pourquoi ce groupe avait de l'importance. A-t-il inspiré les sons et les styles futurs ? Leurs disques font-ils partie d'un héritage ?" Mme Fleischer-Madden explique sa démarche. "Il y a beaucoup de groupes dans le livre dont je ne suis pas personnellement fan, mais ils ont eu de l'importance et ont influencé le mouvement.

Amy Fleisher Madden

Ayant grandi à Miami, Amy Fleischer-Madden était un membre actif de la scène punk locale au milieu des années 90, organisant des concerts et écrivant sur les groupes en devenir pour son zine, Fiddler Jones. À 16 ans, elle a créé Fiddler Records et sorti un album de The Vacant Andys, un groupe dirigé par Chris Carrabba de Dashboard Confessional, avant d'organiser des tournées, de travailler comme A&R pour d'autres labels et de parcourir le pays pour prendre des photos des nombreux groupes mentionnés dans son livre.

Comme l'écrit Mme Fleischer-Madden, elle a été "fan" de la deuxième vague, entre 1996 et 2000, définie par des groupes comme Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate et The Get Up Kids, et "participante" de la troisième vague, qui s'étend de 2000 à 2006 et comprend des groupes comme Circa Survive, Say Anything et New Found Glory, ainsi que des poids lourds tels que Paramore et My Chemical Romance.

Bien qu'elle reconnaisse que de nombreux puristes sont prêts à couper les cheveux en quatre lorsqu'elle décide de qualifier un groupe de "deuxième vague" au lieu de "troisième", ou vice-versa, Mme Fleischer-Madden explique qu'elle a essayé d'aborder la question en utilisant des mesures objectives telles que "l'âge des membres du groupe, leur tenue vestimentaire, l'aspect des photos et le fait qu'elles aient été prises sur pellicule". (Pour le reste, ses opinions n'engagent qu'elle).

"Je suis devenue une sorte de Sherlock Holmes émo", explique-t-elle, "en essayant de trouver la réponse dans les détails".

Un journal musical

La troisième vague de l'emo, aux yeux de Fleischer-Madden, a vu l'émergence du pop-punk, du screamo et du post-hardcore, des sous-genres qui "partagent le même ADN emo" et le même lyrisme "cœur sur la main", mais en plus fort, plus rapide et plus percutant. Depuis, la définition du terme "emo" n'a cessé de s'élargir, au grand dam des fans plus âgés, qui déplorent la "mainstreamisation" et la "commercialisation" de la musique et de la culture emo.

Fleischer-Madden réfute cette critique, arguant que la découverte de nouvelles musiques (même s'il s'agit techniquement de "vieilles" musiques) a toujours été un rite de passage pour les adolescents.

De même, le fondateur d'Emo Nite, Morgan Freed, dont la soirée sur le thème de l'emo est devenue un phénomène national parmi les jeunes fans, a fait écho à ce sentiment, soulignant que l'emo a donné naissance ces dernières années à des dizaines de tendances TikTok et à un festival de musique populaire produit par LiveNation.

"C'est une musique à écouter lorsque vous êtes en banlieue, assis sur le toit par une nuit d'été dans votre cul-de-sac en train de boire une bière", a-t-il déclaré, ajoutant que l'expérience aliénante de l'adolescence est universelle et intemporelle, en particulier dans un monde de plus en plus numérique.

"Il y aura toujours des jeunes de 15 ans qui auront besoin de s'accrocher à quelque chose qui leur ressemble", a déclaré M. Freed. "Et cette musique s'adresse à ceux qui grandissent en tant qu'outsiders ou anticonformistes.

Cela dit, l'authenticité des "négatifs" de Fleischer-Madden est incontestable. Il s'agit d'un livre qui relate sa propre expérience au sein d'une scène qui a toujours son emprise sur la culture pop en général, plus de vingt ans plus tard.

Négatives : A Photographic Archive of Emo (1996-2006) (Archives photographiques de l'Emo)

Pour elle, il n'y a pas de place pour le contrôle d'un "artefact sain" destiné à ce que les gens "puissent le mettre sur leurs étagères et le montrer à leurs parents ou à leurs enfants en se disant : 'J'ai fait partie de ce truc'".

Elle se souvient d'une conversation "étonnante" qu'elle a eue avec un jeune homme d'une vingtaine d'années lors de sa récente manifestation à Los Angeles : Il m'a dit : "Je n'avais pas l'âge de voir ces groupes à cette époque, mais maintenant je suis au courant de tout. Je rattrape mon retard et j'apprends, et je me sers de votre livre comme d'un livre de règles", a-t-elle déclaré en souriant.

Je me suis dit : "C'est incroyable", a-t-elle poursuivi. Et il m'a répondu : "C'est une carte. C'est une carte pour toute la scène".

