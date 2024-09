En Pennsylvanie, la compétition pour le soutien des jeunes électeurs devient plus intense à mesure que la dynamique tend vers Harris.

"Je me demandais comment convaincre ce jeune de 18 ans, fraîchement diplômé du lycée, de passer toute la journée à discuter avec des inconnus au téléphone pour Joe Biden", s'est interrogé un étudiant de 22 ans de l'Université de Pittsburgh à Johnstown auprès de CNN lors d'une récente interview.

"C'est un sacré défi, ce n'est pas une partie de plaisir", a conclu Anderson, qui dirige les College Democrats de l'UPJ.

Mais lorsque Kamala Harris est devenue la nouvelle candidate démocrate à la présidence, Anderson a déclaré que l'ambiance avait changé.

"C'est sûr que ça a changé", a-t-il dit en souriant.

À mesure que l'élection de novembre approche, les campagnes de Harris et de l'ancien président Trump font preuve d'un engagement considérable pour mobiliser les jeunes électeurs.

Cependant, alors que les sondages suggéraient que Trump gagnait du terrain auprès de ce bloc électoral important lors de sa course contre Biden, les données récentes montrent que le momentum parmi les jeunes électeurs a repris en faveur des démocrates avec Harris comme candidate.

Un sondage New York Times/Siena College publié jeudi dernier a révélé que 58 % des électeurs probables âgés de 18 à 29 ans dans tout le pays soutenaient Harris, tandis que 37 % soutenaient Trump dans une course directe.

Le même sondage effectué en juillet, avant que Biden ne se retire de la course, a montré que 48 % de ce groupe d'âge soutenaient Biden et 45 % soutenaient Trump.

"Je n'étais pas, disons, aussi enthousiaste que je le suis aujourd'hui", a déclaré Mariam Bangurah, secrétaire des College Democrats de l'UPJ.

Fille d'immigrants, Bangurah pense que le passé et la jeunesse de Harris ont motivé les jeunes électeurs, bien que les partisans d'Harris ne puissent pas se permettre de se montrer complaisants.

"Nous nous débrouillons bien, mais nous devons vraiment maintenir cette énergie, c'est ce qui m'inquiète. Je m'inquiète de voir notre énergie retomber", a déclaré Bangurah.

Certains républicains ont remarqué ce changement de momentum.

"Je pense qu'elle aide les jeunes électeurs à se mobiliser, et pour cela, je suis reconnaissant, quelle que soit la personne pour qui vous votez", a déclaré Electra Janis, commissaire dans le comté de Washington, en dehors de Pittsburgh.

Mais la républicaine de 28 ans a déclaré à CNN que si Harris avait actuellement de l'élan auprès des jeunes électeurs, Trump pouvait encore éroder ce soutien en se concentrant sur des sujets comme l'économie.

"Dans ce cas précis, je dirai que lorsque je vote pour le président Trump, je vote pour ses politiques", a déclaré Janis en expliquant son discours aux jeunes électeurs.

"(La campagne de Trump) a vu son bassin de bénévoles augmenter considérablement en Pennsylvanie, et je pense qu'ils doivent encourager les jeunes, passionnés et motivés à aller chercher d'autres personnes", a-t-elle ajouté.

Les campagnes

La campagne de Trump utilise les réseaux sociaux et les bénévoles sur le terrain pour rejoindre les jeunes électeurs.

"Les jeunes électeurs d'Amérique se sentent de plus en plus désillusionnés à mesure que le rêve américain de la propriété immobilière et de la stabilité financière devient simplement un rêve inaccessible sous Kamala Harris", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la campagne de Trump en Pennsylvanie.

"That's why we're focusing on taking President Trump's vision and agenda for an American economic renaissance directly to young voters wherever they are in Pennsylvania - from TikTok to college tailgates to their doorsteps", he said.

Steven Kail, un technicien de 33 ans, a déclaré à CNN qu'il avait rejoint la campagne de Trump après avoir assisté à une tentative d'assassinat de l'ancien président lors d'un meeting à Butler, à environ 30 miles au nord de Pittsburgh.

" Avant cela, je ne faisais pas beaucoup de travail bénévole ", a déclaré Kail. "(Mais) après ce que j'ai vu à Butler ... ce que j'ai vu ce jour-là, j'ai simplement voulu aider".

En tant que bénévole "Trump Force 47", Kail frappe aux portes pour rallier le soutien de Trump - avec les jeunes électeurs, il se concentre sur les sujets clés.

"I start off by talking about the economy, their cost of living, especially if they're in college, paying higher prices for gas, utilities, groceries", he said.

While the Harris campaign is also utilizing social media and celebrity endorsements, such as Taylor Swift and Billie Eilish, to mobilize young people, it is focusing on college campuses to get out the vote.

On National Voter Registration Day last week, the Harris campaign celebrated having held "more than 130 events focused on registering young voters" in battleground states, primarily on college campuses.

Campus competition

Recently, on a bustling afternoon in a heavily-trafficked dorm on the main campus of the University of Pittsburgh, the College Republicans were distributing Trump buttons and bumper stickers.

Once their shift ended, the College Democrats moved in with Harris signs and stickers across the hall.

"Are you guys registered to vote? Do you want a Kamala Harris sticker?" called out a chorus of College Democrats to students passing by.

As the College Republicans packed up, several students happily accepted Harris stickers from the opposing booth.

"With Biden as the nominee, it was ... very challenging for us to excite young people for the campaign", said Sam Podnar, co-president of the campus College Democrats.

"I think that we very much wanted a stronger candidate, and we got that. And it has just been a remarkable shift in terms of energy", she said.

Josh Minsky, who leads the College Republicans on campus, admitted to CNN that it has been challenging to motivate his fellow students to support Trump.

"I don't know if that's necessarily achievable, to excite people my age about Trump", said Minsky.

"But I do think it's possible to make people understand that you don't have to like someone to vote for them", he said. "And I think a lot of people fall into that category".

"They're making some noise on one of Pennsylvania's major university campuses, part of a massive college scene – aiming to influence a state where the presidential race is predicted to be incredibly close.

'We've got activities lined up, we've been going door-to-door, managed to hit 1,000 homes last weekend', Podnar shared.

Notre attention se concentre sur l'amplification de l'influence des étudiants et la transformation de toute cette excitation en tâches pratiques et efficaces.

Au milieu de la campagne intense avant l'élection de novembre, les deux campagnes Harris et Trump font des efforts considerables pour impliquer les jeunes électeurs, reconnaissant leur impact significatif sur l'issue de l'élection.

Malgré les sondages antérieurs indiquant un glissement de soutien vers Trump parmi ce bloc électoral, les données récentes ont montré que le momentum a repris pour les Démocrates avec Harris comme candidate, avec 58% des électeurs probables âgés de 18 à 29 ans la soutenant dans une course tête-à-tête, selon un sondage du New York Times/Siena College.

Lire aussi: