- En ouvrant rapidement la porte du cyber camion, un voleur retire sans effort le cadre de verre du réservoir.

Tesla se vante de la durabilité du Cybertruck, en particulier de sa carrosserie en acier qui ne devrait pas se déformer, se détériorer ou rouiller avec le temps. Les fenêtres ont également été l'objet d'une attention particulière lors de la présentation du véhicule.

Cependant, il est devenu apparent lors de la démonstration que protéger le verre automobile contre divers types de contraintes n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Franz von Holzhausen, le designer en chef de Tesla, a réussi à briser les fenêtres à deux reprises avec des lancers de billes en acier. Elon Musk, PDG de Tesla, a plaisanté, "Au moins, les billes n'ont pas traversé", visiblement surpris, et a promis d'améliorer le verre.

Par la suite, un test réalisé par le canal YouTube "The Kilowatts" a montré qu'il fallait maintenant une force considérable pour endommager le verre. Tesla a également répété le test, cette fois avec une balle de baseball. Cependant, malgré le fait que le verre soit plus susceptible de se briser en cas d'impact direct avec des objets durs, il ne faut pas supposer que la voiture est à l'épreuve des cambrioleurs.

Un cambrioleur franchit facilement les vitres du Cybertruck

Cela a été démontré dans une vidéo de surveillance partagée sur Facebook par un propriétaire de voiture. La vidéo montre un homme en capuche approchant du Cybertruck, vérifiant ses surroundings et attendant une occasion. Une fois qu'il a vu que personne ne regardait, il frappe. En un éclair, l'homme retire la fenêtre entière de la porte. Il enlève ensuite le verre intact mais retiré et entre dans le véhicule.

L'homme passe un bref moment à l'intérieur du Cybertruck avant de sortir et de s'en aller après une pause inhabituellement longue.

Le propriétaire du Cybertruck rate l'alarme

Le problème plus préoccupant est que le propriétaire de la voiture, un homme nommé Anuj Thakkar, a déclaré : "Pas d'alarme, pas de notifications sur mon téléphone. C'est littéralement comme si rien ne s'était passé, j'ai trouvé la voiture comme ça. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il n'y a pas de système d'alarme ?"

Généralement, une Tesla est bien protégée contre les accès non autorisés. Le "Sentry Mode" s'active lorsqu'il y a des activités suspectes autour du véhicule après l'avoir quitté. Tesla affirme : "Si une menace est détectée ou que les capteurs du véhicule détectent des mouvements d'impact fréquents, comme ceux qui se produisent lors du remorquage ou du balancement, le Sentry Mode réagira comme suit : les phares clignoteront, l'alarme retentira, vous serez notifié via l'application mobile et les enregistrements vidéo de l'incident seront stockés sur une clé USB."

Bien que le Sentry Mode soit généralement désactivé en raison de la consommation d'énergie, il était activé dans ce cas. Les enregistrements montrent que la voiture a capturé des images de la tentative de cambriolage. Cependant, pourquoi il n'a pas fonctionné comme prévu reste un mystère pour Thakkar.

Dans la section des commentaires de la vidéo, d'autres propriétaires de Tesla rapportent également des échecs de notifications lors de tentatives de cambriolage.

Les fenêtres doivent être retirées

La fenêtre cassée n'est pas vraiment surprenante. Un voleur pourrait probablement entrer dans n'importe quelle autre voiture tout aussi rapidement. Les autres fabricants ne font pas non plus la publicité de leur verre comme étant particulièrement résistant.

Cela n'est peut-être pas important pour un particulier conduisant une voiture particulière, car en cas d'urgence, vous devez pouvoir briser rapidement et facilement la fenêtre si les portes ne s'ouvrent pas. Cela est possible avec le verre résistant aux chocs du Cybertruck, mais pas en fragments. La différence est probablement quelque chose comme un revêtement qui empêche le verre de se fragmenter.

En réponse à l'incident, Tesla pourrait envisager d'ajouter une déclaration dans ses matériaux de promotion concernant la nécessité de mesures de sécurité renforcées, telles que l'utilisation d'un système d'alarme de voiture ou le maintien des objets de valeur hors de vue.

Le suivant est ajouté : Tesla devrait également envisager de renforcer le système d'alarme du Cybertruck pour prévenir ou alerter le propriétaire de potentielles tentatives de cambriolage, surtout depuis que le Sentry Mode a semblé échouer lors de l'incident signalé.

Lire aussi: