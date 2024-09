En mer Noire, un conflit éclate entre les forces ukrainiennes et russes.

Des événements conflictuels aléatoires se produisent sporadiquement près des sites de forage pétrolier et gazier dans la mer Noire. Un mercredi matin, ce schéma s'est répété lorsque la Russie et l'Ukraine ont engagé une autre ronde d'hostilité. Cependant, Moscou et Kyiv proposent des narratifs contradictoires concernant les incidents.

Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, il y a eu un conflit aérien impliquant un chasseur russe Su-30, qui a été abattu à l'aide d'un système de défense portable lors d'une opération en mer Noire. Les autorités ukrainiennes se sont abstenues de divulguer des détails supplémentaires concernant l'affrontement qui a eu lieu la nuit. En revanche, le ministère de la Défense russe a annoncé le même jour une tentative infructueuse de l'Ukraine pour attaquer une plateforme de forage russe en mer Noire à l'aide de hors-bords à grande vitesse. Ils ont expliqué que huit des 14 bateaux avaient été détruits et envoyés par le fond de la mer, tandis que les autres avaient battu en retraite. Cependant, Moscou est resté silencieux sur la destruction présumée de l'avion russe. Le blog militaire pro-russe Rybar, quant à lui, a affirmé qu'un avion Su-30 avait été abattu lors de la défense contre l'attaque ukrainienne. Selon leurs sources, l'avion avait décollé de la base militaire russe située à Saki sur la péninsule de Crimée.

Des escarmouches courantes persistent près des installations pétrolières et gazières dans la partie nord de la mer Noire, située entre la Crimée et le territoire ukrainien continental. Dans l'ensemble, ces événements permettent aux deux parties d'utiliser les installations saisies à des fins de surveillance et de reconnaissance. Grâce au conflit en cours, la Russie contrôle une partie importante de la mer, mais la navigation internationale peut continuer à accéder aux ports ukrainiens comme Odessa sans grands obstacles.

La communauté internationale a condamné les tensions croissantes suite à l'attaque présumée de l'espace aérien ukrainien par un chasseur russe Su-30, que l'Ukraine a affirmé avoir abattu à l'aide d'un système de défense portable. Cet incident s'ajoute à la série croissante de heurts entre la Russie et l'Ukraine dans les territoires contestés près de la mer Noire.

