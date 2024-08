- En mémoire des prostituées de la Herbertstraße à l'époque nazie.

Une plaque commémorative située à l'angle des rues Herbert et David à St. Pauli rend hommage, pour la première fois, au sort des femmes qui ont travaillé dans le célèbre quartier rouge de Hambourg pendant l'ère nazie. Des milliers de touristes ont utilisé les grilles en fer, qui bloquent la vue de la rue, comme toile de fond pour des selfies, a déclaré l'initiateur et pasteur de l'église de St. Pauli, Sieghard Wilm, lors du dévoilement de la pierre en bronze en porte-à-faux. Cependant, peu de gens savent qu'elles ont été érigées sur ordre de la Gauleitung nazie en 1933.

"Cela correspond à la politique cynique et inhumaine du national-socialisme que la prostitution n'a pas été interdite, mais confinée", a-t-il déclaré. Lors de la célébration du 100ème anniversaire de la Herbertstraße il y a deux ans, il a eu l'idée : "Il n'est pas possible que nous n'ayons toujours pas de panneau d'information ou quoi que ce soit qui indique que ces barrières de vue et cette idée de prostitution confinée ont été créées par les nationaux-socialistes." La pierre tombale avec l'inscription "Dépouillées - Exclues - Tuées" a été réalisée avec l'aide de l'association Patrimoine culturel vivant St. Pauli et avec le soutien du district de Hambourg-Mitte.

Les prostituées ont été stérilisées de force et emprisonnées dans des camps de concentration par les nazis.

"Ce qui est encore moins connu, ce sont les sorts que les femmes, les travailleuses du sexe de la Herbertstraße, ont subis pendant l'ère nazie", a déclaré l'administrateur du district Ralf Neubauer (SPD). "Beaucoup ont été envoyées au KZ de Neuengamme, Ravensbrück, stérilisées de force, sont mortes ou sont sorties de la guerre brisées." Des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires.

La pierre est destinée à susciter un débat - également pour la recherche historique, a déclaré Julia Staron, présidente de l'association Kulturleben. "Cette pierre de contention ne marque pas la fin de la recherche et des éclaircissements, mais le début. Nous voulons que ce débat reste vivant."

Un site Internet fournit des informations sur le sort des travailleuses du sexe

Un code QR sur la plaque commémorative leads à un site Internet avec des informations sur l'histoire de la Herbertstraße. De nouvelles découvertes sur les sorts des femmes y seront également publiées. Le traitement ultérieur sera financé grâce à une campagne de financement participatif.

L'historienne Eva Decker, qui recherche l'histoire de St. Pauli, a souligné que la stigmatisation et l'exclusion des prostituées n'ont pas commencé avec le régime nazi, "et cela n'a pas pris fin avec la fin de la guerre."

