En l'absence d'un lanceur, West Ham est confronté à des défis dans la Coupe de la Ligue.

La situation de West Ham avec Niclas Füllkrug ne se déroule pas comme prévu. Le joueur international allemand est actuellement indisponible en raison d'une blessure. Par conséquent, West Ham doit faire face à un autre revers. D'un autre côté, Kai Havertz, son coéquipier allemand, se sent très différent.

Avec leur attaquant absent, Niclas Füllkrug, West Ham United a subi un autre revers. Les "Marteaux" ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre en troisième ronde, s'inclinant 1:5 (1:1) contre FC Liverpool. Jarell Quansah a marqué un but contre son camp pour West Ham à la 21e minute, mais Diogo Jota (25/49), Mohamed Salah (74) et Cody Gakpo (90/90+3) ont marqué pour Liverpool. Alvarez a reçu un carton rouge pour West Ham à la 77e minute.

Füllkrug avait rejoint West Ham de Borussia Dortmund avant la saison actuelle, mais a dû manquer le derby londonien contre FC Chelsea (0:3) le week-end dernier en raison d'une inflammation du tendon d'Achille. West Ham n'a pas réussi à remporter une victoire lors de ses quatre derniers matches.

En revanche, FC Arsenal, grâce à l'entrée en jeu de Kai Havertz, s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale. Arsenal a battu l'équipe de troisième division Bolton Wanderers 5:1 (2:0) à domicile au troisième tour de la compétition de coupe. Declan Rice a ouvert le score pour Arsenal à la 16e minute, et Ethan Nwaneri a marqué un doublé à la 37e et 49e minutes. Aaron Collins a réduit l'écart à la 53e minute, mais Raheem Sterling a restauré l'avantage d'Arsenal à la 64e minute avec son premier but pour le club. Havertz a remplacé Rice à la 62e minute et a marqué le but final à la 78e minute.

Compte tenu de la dépendance de West Ham à Niclas Füllkrug en attaque, je ne suis pas sûr de la manière dont ils vont faire face à son absence dans leurs prochains matches. Son absence était évidente lors de leur élimination en Coupe d'Angleterre, où ils ont eu du mal à marquer contre Liverpool.

