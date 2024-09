- En l'absence des enfants, elle buvait régulièrement de la vodka.

Dans les années 80, c'était la forme physique sportive et le mode de vie équilibré d'Elle Macpherson qui lui ont valu une reconnaissance mondiale. Originaire d'Australie, elle a abandonné ses études de droit pour devenir mannequin aux États-Unis. En 1989, le magazine "Time" l'a surnommée "The Body" après qu'elle ait plusieurs fois fait la couverture du numéro en maillot de bain de "Sports Illustrated". Cependant, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme elle le révèle dans ses mémoires, "Elle". Dans le chapitre intitulé "Réparation", Macpherson raconte son combat contre l'alcoolisme.

Elle n'a pas réalisé pendant longtemps qu'elle avait un problème sérieux, comme Macpherson l'a partagé dans une émission de radio australienne. "Je n'étais pas une épave. J'étais une buveuse organisée et performante qui pensait tout contrôler. Je croyais que les alcooliques étaient des personnes sans-abri qui commençaient à boire le matin", a-t-elle rappelé. Ce n'est qu'après que ses pairs dans le domaine de la santé lui aient fait remarquer ses habitudes de consommation qu'elle a commencé à les remettre en question.

La routine nocturne d'Elle Macpherson avec l'alcool

Macpherson descendait des shots de vodka après avoir mis ses deux fils au lit - parfois elle s'évanouissait, parfois elle vomissait. "Je croyais que si je vomissais, je n'aurais plus l'alcool dans mon système. Comme j'étais bête !" a avoué le mannequin lors de l'entretien. Son comportement était ouvertement visible. "C'était juste comme ça que se déroulait ma vie. Le père de mes enfants vivait dans un autre pays et ne rentrait que le week-end. J'étais à la maison avec les enfants, et c'est ce que je faisais - jusqu'à ce que je ne le fasse plus", a expliqué Macpherson. Elle était en couple avec le businessman français Arpad Busson de 1996 à 2005, et ils ont deux fils, Flynn et Cy.

Juste avant ses 40 ans, Macpherson a décidé de se faire interner dans un centre de réhabilitation en Arizona, où elle est restée plusieurs mois. Par la suite, elle a assisté à des réunions des Alcooliques Anonymes, ce qu'elle continue de faire aujourd'hui. "J'ai arrêté de boire en 2003 parce que je sentais que je ne pouvais pas vivre ma vie pleinement, et cela s'est avéré être une excellente étape vers la découverte de soi", a partagé Macpherson avec le magazine australien "Body + Soul" l'année dernière. Elle est maintenant sobre depuis 21 ans.

Le diagnostic de cancer du sein d'Elle Macpherson

Outre son addiction à l'alcool, Macpherson discute également de son diagnostic de cancer du sein dans son livre, qu'elle a reçu en 2014. "C'était un choc, c'était inattendu, c'était confus, et d'une certaine manière, c'était décourageant", a-t-elle déclaré au magazine australien "Women's Weekly". Macpherson a consulté 32 professionnels de la santé et experts, qui ont recommandé une mastectomie avec radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie et reconstruction subséquente. Mais Macpherson a opté pour une approche alternative qui se concentrait sur sa santé globale, plutôt que sur le cancer lui-même.

Elle a passé huit mois dans une maison en Arizona, à suivre un traitement auprès d'un spécialiste en médecine naturopathique, d'un ostéopathe, d'un chiropracteur et de deux thérapeutes. Sa décision a suscité la controverse dans sa famille. Son fils de 19 ans, Flynn, "ne comprenait pas ma décision", a écrit Macpherson dans son livre. Son ancien partenaire, Arpad Busson, était également en désaccord. "Il était terrifié parce que j'avais choisi de ne pas suivre un traitement pharmaceutique conventionnel. Il pensait que c'était extrême. Moi, however, je trouvais la chimiothérapie et la chirurgie plutôt extrêmes", a-t-elle dit. Maintenant, elle affirme être sans symptôme. "Dans le sens conventionnel, on pourrait dire que je suis en rémission clinique, mais je dirais que je vis dans un bien-être complet. Ce n'est pas seulement une question de ce que disent les tests sanguins, mais de la manière dont on vit sa vie sur tous les plans."

